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اليابان تنتقد تصريحات وزيرين بالكيان الإسرائيلي المحتل بشأن تهجير سكان غزة

1/5/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 5 - 1 (كونا) -- أعربت اليابان اليوم الجمعة عن قلقها إزاء تصريحات أدلى بها وزيران تابعان للكيان الإسرائيلي المحتل دعت إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وبناء مستوطنات فيه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية ماكي كوباياشي في بيان إن "النشاطات الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين".
وأضافت أنه "أخذا في الاعتبار الأوضاع الإنسانية الحرجة في قطاع غزة فإن مثل هذه التصريحات التحريضية التي تزيد من التوترات غير مقبولة" مشددة على أن "اليابان تدعو إلى الامتناع عن الأقوال والأفعال غير المسؤولة".
وكان وزيران تابعان للكيان الإسرائيلي المحتل طالبا أخيرا بتهجير المدنيين الفلسطينيين خارج قطاع غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات جديدة فيه. (النهاية)

م ن / م ع ع




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