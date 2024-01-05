الولايات المتحدة تهنئ الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 1 (كونا) -- هنأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.وقدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان التهنئة إلى الشيخ الدكتور محمد الصباح مضيفا أن "العلاقة بين الولايات المتحدة ودولة الكويت تشكلت على أمد عقود لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط".

وقال سوليفان إن "الكويت حليف رئيس للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والشعبية".

وأكد في البيان أن "شراكتنا التاريخية ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي إن وزارة الخارجية الأمريكية ترحب بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في دولة الكويت.

وأضاف المتحدث أن "الشيخ محمد الصباح صاحب مسيرة مهنية متميزة في الخدمة العامة ولطالما دعم الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الكويت حيث سبق أن شغل منصب سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة ومنصب وزير الخارجية".

وأعرب عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق شراكتها مع دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء الجديد "فيما نسعى إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

وكان أمر أميري صدر أمس الخميس بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لإصدار مرسوم تعيينهم. (النهاية) ا م م / م ع ع