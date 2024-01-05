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(كوفبك) تستكمل عملية التخارج من أصولها في النرويج وشركتها التابعة في الصين

1/5/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) إتمام عملية التخارج من شركتها التابعة (كوفبك النرويج المحدودة) وأصولها بعد موافقة السلطات النرويجية على هذه الصفقة التي تعتبر سارية المفعول اعتبارا من 1 يناير 2023.
وذكرت (كوفبك) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أنها حققت خلال العام المنصرم أيضا إنجازا آخر من خلال التخارج الناجح من شركتها التابعة (كوفبك الصين إنك) في جمهورية الصين الشعبية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ(كوفبك) محمد الحيمر - وفق ما نقل عنه البيان - إن الشركة تعمل بشكل دؤوب لتعزيز محفظتها الحالية وتعظيم قيمة أصولها من خلال عمليات التخارج الناجحة وتكثيف الجهود لتنمية المشاريع ودعم أنشطة الاستكشاف وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأضاف الحيمر أن الشركة نجحت خلال عمليات التخارج في خفض التكاليف المتوقعة نتيجة الكفاءة العالية والجهود الاستثنائية التي بذلتها فرق العمل في الشركة.
وأوضح أن (كوفبك) عملت في كل من النرويج والصين لتقديم مساهمات قيمة لقطاعي النفط والغاز معربا عن شكره لكلا الحكومتين النرويجية والصينية على هذه الفرص التي مكنت الشركة من أن تكون جزءا من استراتيجيات النمو الخاصة بهما.
وتعتبر الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت. (النهاية) خ م / ت م

MENAFN05012024000071011013ID1107689233

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