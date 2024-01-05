(كوفبك) تستكمل عملية التخارج من أصولها في النرويج وشركتها التابعة في الصين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) إتمام عملية التخارج من شركتها التابعة (كوفبك النرويج المحدودة) وأصولها بعد موافقة السلطات النرويجية على هذه الصفقة التي تعتبر سارية المفعول اعتبارا من 1 يناير 2023.
وذكرت (كوفبك) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أنها حققت خلال العام المنصرم أيضا إنجازا آخر من خلال التخارج الناجح من شركتها التابعة (كوفبك الصين إنك) في جمهورية الصين الشعبية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ(كوفبك) محمد الحيمر - وفق ما نقل عنه البيان - إن الشركة تعمل بشكل دؤوب لتعزيز محفظتها الحالية وتعظيم قيمة أصولها من خلال عمليات التخارج الناجحة وتكثيف الجهود لتنمية المشاريع ودعم أنشطة الاستكشاف وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأضاف الحيمر أن الشركة نجحت خلال عمليات التخارج في خفض التكاليف المتوقعة نتيجة الكفاءة العالية والجهود الاستثنائية التي بذلتها فرق العمل في الشركة.
وأوضح أن (كوفبك) عملت في كل من النرويج والصين لتقديم مساهمات قيمة لقطاعي النفط والغاز معربا عن شكره لكلا الحكومتين النرويجية والصينية على هذه الفرص التي مكنت الشركة من أن تكون جزءا من استراتيجيات النمو الخاصة بهما.
وتعتبر الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت. (النهاية) خ م / ت م
MENAFN05012024000071011013ID1107689233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.