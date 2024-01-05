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مصر: عجز الحساب الجاري يتراجع بمقدار 12 بالمئة

1/5/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 1 (كونا) -- أعلن البنك المركزي المصري اليوم الجمعة عن تراجع عجز الحساب الجاري في مصر بمقدار 1ر12 بالمئة وذلك من 2ر3 مليار دولار أمريكي إلى 8ر2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023-2024 (يوليو- سبتمبر 2023).
والحساب الجاري هو الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والفرق بين التحويلات الجارية والتدفقات المالية من الاقتصاد وإليه عدا الأموال المستثمرة في الأصول والأسواق المالية.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير أصدره أن هذا التراجع في عجز الحساب الجاري جاء نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري الذي تراجع بمقدار 7ر12 في المئة إلى 9ر7 مليار دولار.
وأشار إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 2ر5 مليار دولار نظرا للزيادة في حصيلة إيرادات قناة السويس والسياحة.
وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8ر1 مليار دولار.
وأوضح في هذا السياق أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفقات للداخل بلغت نحو 3ر2 مليار دولار.
في حين سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفقات للخارج بلغت 4ر523 مليون دولار.
ونوه البنك المركزي المصري بعدة عوامل أسهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية (الحساب الجاري) منها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 4ر2 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6ر6 مليار دولار خلال الربع الأول مقابل نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
وقال إن ذلك يأتي نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 9ر1 مليار دولار.
كما نوه بارتفاع متحصلات النقل بمقدار 5ر13 في المئة لتصل إلى نحو 5ر3 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 4ر19 في المئة.
وأوضح أن إيرادات القناة ارتفعت إلى نحو 4ر2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2023 مقابل نحو 2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 2ر8 في المئة لتسجل 1ر403 مليون طن وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 3ر4 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن الإيرادات السياحية زادت بمعدل 3ر9 في المئة لتسجل نحو 5ر4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل نحو 1ر4 مليار دولار خلال الربع المماثل من العام المالي السابق وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 3ر9 في المئة لتسجل نحو 7ر47 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 2ر23 في المئة ليسجل نحو 2ر4 مليون سائح.
لكن في المقابل أشار البنك المركزي المصري إلى عدة عوامل أخرى أسهمت في الحد من تحسن الحساب الجاري منها ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 2ر1 مليار دولار ليصل إلى نحو 3ر1 مليار دولار خلال هذه الفترة مقابل 106 ملايين دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما أشار إلى تراجع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 9ر29 في المئة لتقتصر على نحو5ر4 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية مقابل نحو4ر6 مليار دولار في ذات الشهور من العام السابق.
وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8ر1 مليار دولار خلال فترة الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 4ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح أن ذلك يأتي نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل بنحو 3ر2 مليار دولار مقابل نحو 3ر3 مليار دولار حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6ر2 مليار دولار مقابل نحو 6ر3 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي في تقريره إلى استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو 4ر1 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.
كما أشار في هذا السياق إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا بلغ 8ر228 مليون دولار مقابل 5ر523 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. (النهاية)

ا س م / ه س ص



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