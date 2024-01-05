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سلاح البحرية الهندي ينقذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة اختطاف في بحر العرب

1/5/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت البحرية الهندية اليوم الجمعة أنها أنقذت أفراد طاقم سفينة ترفع علم ليبيريا كانت قد تعرضت لمحاولة اختطاف في بحر العرب.
وذكرت البحرية الهندية في بيان لها أنها تدخلت سريعا على محاولة اختطاف السفينة (ليلا نورفولك) في شمال بحر العرب وجرى إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 شخصا بمن فيهم 15 هنديا بأمان من السفينة.
وأضاف البيان أن عمليات التطهير التي نفذتها القوات الخاصة أكدت غياب الخاطفين من على متن السفينة.
وأشار البيان إلى أن القراصنة قد يكونوا رغبوا عن محاولة الاختطاف "بعد التحذير القوي الذي وجهته البحرية الهندية لهم بعدما اعترضت السفينة بارجة حربية هندية".
وقال إن السفينة البحرية الهندية "تشيناي" موجودة قرب السفينة التي تعرضت لمحاولة الاختطاف وتقدم الدعم لاستعادة توليد الطاقة والدفع وبدء رحلتها إلى الميناء التالي.
وكانت وزارة الدفاع الهندية قد أعلنت أن طائرات تابعة لها وسفينة حربية اقتربت من السفينة "ليلا نورفولك" التي تعرضت لمحاولة اختطاف من ساحل الصومال وأنها اتصلت بأفراد الطاقم للتأكد من سلامتهم (النهاية)

ا ت ك / ه س ص



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