سلاح البحرية الهندي ينقذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة اختطاف في بحر العرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت البحرية الهندية اليوم الجمعة أنها أنقذت أفراد طاقم سفينة ترفع علم ليبيريا كانت قد تعرضت لمحاولة اختطاف في بحر العرب.
وذكرت البحرية الهندية في بيان لها أنها تدخلت سريعا على محاولة اختطاف السفينة (ليلا نورفولك) في شمال بحر العرب وجرى إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 شخصا بمن فيهم 15 هنديا بأمان من السفينة.
وأضاف البيان أن عمليات التطهير التي نفذتها القوات الخاصة أكدت غياب الخاطفين من على متن السفينة.
وأشار البيان إلى أن القراصنة قد يكونوا رغبوا عن محاولة الاختطاف "بعد التحذير القوي الذي وجهته البحرية الهندية لهم بعدما اعترضت السفينة بارجة حربية هندية".
وقال إن السفينة البحرية الهندية "تشيناي" موجودة قرب السفينة التي تعرضت لمحاولة الاختطاف وتقدم الدعم لاستعادة توليد الطاقة والدفع وبدء رحلتها إلى الميناء التالي.
وكانت وزارة الدفاع الهندية قد أعلنت أن طائرات تابعة لها وسفينة حربية اقتربت من السفينة "ليلا نورفولك" التي تعرضت لمحاولة اختطاف من ساحل الصومال وأنها اتصلت بأفراد الطاقم للتأكد من سلامتهم (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
MENAFN05012024000071011013ID1107689231
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