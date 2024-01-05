وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسطنبول في مستهل جولته بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 5 - 1 (كونا) -- وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إلى مدينة إسطنبول التركية في مستهل جولة شرق أوسطية - متوسطية تقوده أيضا إلى خمس دول عربية ويبحث خلالها تطورات عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن بلينكن سيبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان يوم غد السبت عدوان الكيان المحتل على غزة وقضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.
ويوم أمس قالت الخارجية الأمريكية إن جولة بلينكن تستمر حتى 11 يناير الجاري وتشمل مدينة إسطنبول بتركيا وجزيرة كريت باليونان والعاصمة الأردنية عمان والعاصمة القطرية الدوحة والعاصمة الإماراتية أبو ظبي ومدينة العلا السعودية والعاصمة المصرية القاهرة والضفة الغربية المحتلة والكيان الإسرائيلي المحتل. (النهاية)
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