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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسطنبول في مستهل جولته بالمنطقة

1/5/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 5 - 1 (كونا) -- وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إلى مدينة إسطنبول التركية في مستهل جولة شرق أوسطية - متوسطية تقوده أيضا إلى خمس دول عربية ويبحث خلالها تطورات عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن بلينكن سيبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان يوم غد السبت عدوان الكيان المحتل على غزة وقضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.
ويوم أمس قالت الخارجية الأمريكية إن جولة بلينكن تستمر حتى 11 يناير الجاري وتشمل مدينة إسطنبول بتركيا وجزيرة كريت باليونان والعاصمة الأردنية عمان والعاصمة القطرية الدوحة والعاصمة الإماراتية أبو ظبي ومدينة العلا السعودية والعاصمة المصرية القاهرة والضفة الغربية المحتلة والكيان الإسرائيلي المحتل. (النهاية)

ط ا / ه س ص


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