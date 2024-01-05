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إسعاد يونس ونجوم عصابة عظيمة يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

1/5/2024 2:38:44 PM
(MENAFN- Youm7) توافد أبطال فيلم عصابة عظيمة على إحدى سينمات القاهرة الجديدة، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم، وحضر كل من إسعاد يونس ومحمد محمود ووائل إحسان وفرح الزاهد وعنبة، وحرص كل من شريف سلامة وداليا مصطفى ومحمد ثروت وألفت إمام على الحضور لتهنئة أبطال العمل.



فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبيارى، وإخراج ائل إحسان.



وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.












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