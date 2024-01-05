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طرح الأغنية الدعائية لفيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي بصوت نوال

1/5/2024 2:38:43 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت المطربة نوال عبد الشافى الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، وتحمل الأغنية اسم "لسة شوفتوا حاجة" من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كوليبكس ومصطفى تاج .

وتقدم المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم المقرر طرحه خلال شهر يناير الحالي .

وأعربت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافى التي اشتهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا وقالت لـ"اليوم السابع": "أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أنى أحب التمثيل من صغرى ".


نوال والفيشاوى


وأشارت نوال عبد الشافى إلى أنها سعدت بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوى مضيفة: "العمل معه ممتع وهو إنسان على المستوى الشخصى مجتهد وموهوب فنيًا وساعدنى كثيرًا، ومشاركتى في الفيلم لم تقتصر على التمثيل فقط وإنما أقدم عددًا من الأغانى أيضًا".

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري .








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