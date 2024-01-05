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شريف منير: مسلسلات الأوف سيزون نجحت نجاحا كبيرا

1/5/2024 2:38:43 PM
(MENAFN- Youm7) أكد النجم شريف منير خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع مع الزميلة لميس محمد بعد عرض فيلمه "ليه تعيشها لوحدك" أن مسلسلات الأوف سيزون نجحت أكثر من الموسم الرمضانى، حيث قال: عندما قدمت مسلسل إجازة مفتوحة نجح جدا وهو من المسلسلات التى أعتز بها جدا وعندما قدمت إيجار قديم الناس سعدت به فى حين أن هناك مسلسلات فى رمضان تظلم ولا يراها أحد بسبب كثرة المسلسلات والإعلانات، لكن عندما تكون وحدك فى الأوف سيزون فالجميع يشاهدك بتركيز.



وعن الدور الذى يرغب فى تقديمه خلال الفترة المقبلة قال: لا يوجد دور معين فالسيناريو الموجود والمناسب سأقدمه ولكن الأهم ألا أكرر نفسى.



تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوى وشريف منير، فى إطار اجتماعى ودرامى، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائى بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.



"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوى، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهرى.












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