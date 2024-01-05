Saturday, 06 January 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

1/5/2024 2:38:43 PM
(MENAFN- Youm7) شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلقت قائلة: "عيد ميلادى"، وانهالت التعليقات عليها من الجمهور.




وانتهت مؤخرا الفنانة هنا الزاهد من تصوير جزء كبير من مشاهدها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع هشام ماجد .
فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"
تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث مفاجأة تغير حياتهما.
وعرض لهنا الزاهد مؤخرا
فيلم "مستر إكس" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى الماضى، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب





MENAFN05012024000132011024ID1107689225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث