رامي صبري يطرح أغنية كل سنة من ألبومه الجديد

MENAFN - Youm7) طرح النجم رامى صبرى أغنية جديدة من ألبومه تحمل اسم "كل سنة" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع تميم .

وتقول كلمات الأغنية :

في الكلام عن حبك انتي ممكن أحكي 100 سنة

كل سنة و انتي الهدية اللي ربنا جابها ليا

قربيلي كمان شوية قربيلي كمان هنا

غالية انتي عندي حبيبتي غالية أيوه شايفك نجمة عالية ياللي ماليه العين



جاية السنين الحلوة جاية أيوه وانتي بين ايديا جايه احلى سنين

مش ملاحظة انتي النهارده أحلى عندي من القمر ده تاخدي جايزه أحلى واحدة

انتي غير و حنينة .. كل سنه لا كل ثانية و انتي عندي في حته تانيه

هي تبقى الدنيا دنيا الا وانتي معايا أنا

غالية انتي عندي حبيبتي غالية أيوه شايفك نجمة عالية ماليه العين



جاية السنين الحلوة جاية أيوه وانتي بين ايديا جايه احلى سنين





وطرح رامى صبرى سابقا عدة أغانى من ألبومه الجديد الذى يحمل النهايات أخلاق وهى

"حلفتك بالليالي" من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، كما طرح أغنية "النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" و"بحكي عليكي".







