دقة وجمال وحرفية.. اعرف حكاية تطريز رام الله بعد إشارة مسلسل حالة خاصة

MENAFN - Youm7) كل قطعة من أرض فلسطين لها خصوصيتها وتراثها الضارب في أعماق التاريخ. وانعكست هذه الخصوصية بشكل واضح في تفاصيل الأزياء الفلسطينية، ولا سيما التطريز الفلسطيني الذي يعد جزءًا هامًا من التراث، استخدمته الأيدي الماهرة في توثيق تراث البلاد وعبرت كل منطقة في فلسطين عن نفسها من خلاله.وبمناسبة إشارة مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض على منصة watchit إلى "رام الله"، بظهور شخصية تحمل اسم المدينة الفلسطينية ، نستعرض تفاصيل تطريز رام الله الذي يعد الأشهر بين أنواع التطريز الفلسطيني.شخصية رام اللهوفقًا لمدونة التطريز الفلسطيني، فإن التطريز في رام الله عكس الحياة المزدهرة التي اشتهرت بها المدينة التي تقع إلى شمال مدينة القدس، وتتمتع بمناخ رائع وموقع مثالي، والكثير من بساتين الزيتون والحقول والأشجار المثمرة.وظهر أثر هذه الحياة الرغدة في رام الله قديمًا على التطريز بطريقتين مختلفتين، فمن جهة كانت الخامات التي تستخدم في التطريز فاخرة من الكتان والحرير من أفضل الأنواع، ومن جهة أخرى كانت الرسومات والرموز التي تطرزها النساء على الأثواب مستوحاة من هذه التفاصيل، وكان أشهر رموز التطريز المعروفة في رام الله النخلة. وكانت النساء تطرز الأشكال الهندسية التقليدية في الداية ثم بدأن في استخدام الأشكال المزهرة مع بدايات القرن العشرين.شال من تطريز رام اللهتميز تطريز رام الله أيضًا بالدقة الشديدة والحرفية في تنفيذه، فاشتهر بالغرزة المنتظمة والأشكال الهندسية المتناسقة التي يمكن أن تشكل وحدة متكاملة حين تجمعها مع بعضها.أما أبرز الألوان المفضلة في تطريز رام الله هما الأحمر والأسود.ووفقًا لمدونة موسوعة التراث الفلسطيني، فإنه سرعان ما انتشرت نماذج تطريز أهالي رام الله في القرى والمدن المجاورة، مثل مدن بيرزت وبيت ريما والبيرة وبدرس، وهو ما يجعل نساء رام الله أسهمن بشكل كبير في الحفاظ على التراث العريق لبلادهن.تطريز رام اللهفساتين العروس في رام اللهتشتهر منطقة رام الله بشكل كبير بأزياء العروس التقليدية المميزة بالتطريز الأحمر على القماش الأبيض والأسود المشغول يدويًا. وأبرز ما يميزه التطريز عند الصدر على شكل حرف V ويسمى الثوب المصنوع في رام الله ثوب رومي لأنه يصنع من الكتان اليدوي.ثوب تقليدي من رام الله يشار إلى أن الشاعر والروائي الأردني فلسطيني الأصل إبراهيم نصر الله، أشاد بلفتة صناع مسلسل "حالة خاصة" بظهور شخصية باسم "رام الله" والتي تجسدها الفنانة هاجر السراج، وهي تحمل بيدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين، وتبحث بالمكتبة عن رواية "أعراس آمنة" للكاتب، والتي تعد إحدى سلسلة روايات الملهاة الفلسطينية.منشور الروائي والشاعر إبراهيم نصر الله

و مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر،

لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.