دقة وجمال وحرفية.. اعرف حكاية تطريز رام الله بعد إشارة مسلسل حالة خاصة

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- Youm7) كل قطعة من أرض فلسطين لها خصوصيتها وتراثها الضارب في أعماق التاريخ. وانعكست هذه الخصوصية بشكل واضح في تفاصيل الأزياء الفلسطينية، ولا سيما التطريز الفلسطيني الذي يعد جزءًا هامًا من التراث، استخدمته الأيدي الماهرة في توثيق تراث البلاد وعبرت كل منطقة في فلسطين عن نفسها من خلاله.
وبمناسبة إشارة مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض على منصة watchit إلى "رام الله"، بظهور شخصية تحمل اسم المدينة الفلسطينية ، نستعرض تفاصيل تطريز رام الله الذي يعد الأشهر بين أنواع التطريز الفلسطيني.
شخصية رام الله
وفقًا لمدونة التطريز الفلسطيني، فإن التطريز في رام الله عكس الحياة المزدهرة التي اشتهرت بها المدينة التي تقع إلى شمال مدينة القدس، وتتمتع بمناخ رائع وموقع مثالي، والكثير من بساتين الزيتون والحقول والأشجار المثمرة.
وظهر أثر هذه الحياة الرغدة في رام الله قديمًا على التطريز بطريقتين مختلفتين، فمن جهة كانت الخامات التي تستخدم في التطريز فاخرة من الكتان والحرير من أفضل الأنواع، ومن جهة أخرى كانت الرسومات والرموز التي تطرزها النساء على الأثواب مستوحاة من هذه التفاصيل، وكان أشهر رموز التطريز المعروفة في رام الله النخلة. وكانت النساء تطرز الأشكال الهندسية التقليدية في الداية ثم بدأن في استخدام الأشكال المزهرة مع بدايات القرن العشرين.
شال من تطريز رام الله
تميز تطريز رام الله أيضًا بالدقة الشديدة والحرفية في تنفيذه، فاشتهر بالغرزة المنتظمة والأشكال الهندسية المتناسقة التي يمكن أن تشكل وحدة متكاملة حين تجمعها مع بعضها.
أما أبرز الألوان المفضلة في تطريز رام الله هما الأحمر والأسود.
ووفقًا لمدونة موسوعة التراث الفلسطيني، فإنه سرعان ما انتشرت نماذج تطريز أهالي رام الله في القرى والمدن المجاورة، مثل مدن بيرزت وبيت ريما والبيرة وبدرس، وهو ما يجعل نساء رام الله أسهمن بشكل كبير في الحفاظ على التراث العريق لبلادهن.
تطريز رام الله
فساتين العروس في رام الله
تشتهر منطقة رام الله بشكل كبير بأزياء العروس التقليدية المميزة بالتطريز الأحمر على القماش الأبيض والأسود المشغول يدويًا. وأبرز ما يميزه التطريز عند الصدر على شكل حرف V ويسمى الثوب المصنوع في رام الله ثوب رومي لأنه يصنع من الكتان اليدوي.
ثوب تقليدي من رام الله يشار إلى أن الشاعر والروائي الأردني فلسطيني الأصل إبراهيم نصر الله، أشاد بلفتة صناع مسلسل "حالة خاصة" بظهور شخصية باسم "رام الله" والتي تجسدها الفنانة هاجر السراج، وهي تحمل بيدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين، وتبحث بالمكتبة عن رواية "أعراس آمنة" للكاتب، والتي تعد إحدى سلسلة روايات الملهاة الفلسطينية.
منشور الروائي والشاعر إبراهيم نصر الله
و مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر،
لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.
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