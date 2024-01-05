غامض ولا بتحب البساطة؟ اعرف لون موبايلك بيقول إيه عن شخصيتك

MENAFN - Youm7) تكشف اختياراتنا عن العديد من صفاتنا الشخصية دون أن نشعر، حتى اختيارنا للون هاتفنا المحمول يكشف هو الآخر عن بعض صفاتنا، وهذا ما أشار إليه تقرير منشور بموقع " indiatoday "، والذى نستعرضه في السطور الآتية:

هاتف لونه أبيض

الشخص الذى يختار هاتفا محمولا لونه أبيض، مهووس بالنظافة، كما لا يصدر أحكامًا على أحد ودائماً منفتح وبسيط في حياته.

هاتف لونه أسود

والشخص الذى يفضل هاتفا محمولا لونه أسود، يتسم بالرقى والقوة والاحترافية، والأناقة والغموض .

هاتف لونه أزرق

والشخص الذى يفضل الهاتف ذا اللون الأزرق يتسم بالأناقة والتحفظ والهدوء كما لا يبحث عن الأهتمام وعميق في تفكيره، وحذر في تصرفاته حيث يفكر كثيراً قبل اتخاذ أي قرار في حياته.

هاتف لونه أحمر

على الرغم من أن اللون الأحمر لا يروق للجميع، لكن الشخص الذى يفضل هذا اللون يتسم بحرصه على المنافسة ومندفع في قراراته وعدوانى أحياناً ومنفتح وأكثر الأشخاص التي تجيد التعبير عن نفسها .

هاتف لونه ذهبى

يرتبط الذهب بالثروة، والبحث عن المكانة، والسخاء وهذه من صفات الشخص الذى يفضل امتلاك هاتف لونه ذهبى، كما إنه يبحث طوال الوقت عن تحقيق الوضع الاجتماعى المميز، وادخار الكثير من المال ، كما يتفاخر بما يمتلكه طوال الوقت.

فتاة تحمل هاتف لونه أسود