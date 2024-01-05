غامض ولا بتحب البساطة؟ اعرف لون موبايلك بيقول إيه عن شخصيتك

(MENAFN
- Youm7) تكشف اختياراتنا عن العديد من صفاتنا الشخصية دون أن نشعر، حتى اختيارنا للون هاتفنا المحمول يكشف هو الآخر عن بعض صفاتنا، وهذا ما أشار إليه تقرير منشور بموقع " indiatoday "، والذى نستعرضه في السطور الآتية:
هاتف لونه أبيض
الشخص الذى يختار هاتفا محمولا لونه أبيض، مهووس بالنظافة، كما لا يصدر أحكامًا على أحد ودائماً منفتح وبسيط في حياته.
هاتف لونه أسود
والشخص الذى يفضل هاتفا محمولا لونه أسود، يتسم بالرقى والقوة والاحترافية، والأناقة والغموض .
هاتف لونه أزرق
والشخص الذى يفضل الهاتف ذا اللون الأزرق يتسم بالأناقة والتحفظ والهدوء كما لا يبحث عن الأهتمام وعميق في تفكيره، وحذر في تصرفاته حيث يفكر كثيراً قبل اتخاذ أي قرار في حياته.
هاتف لونه أحمر
على الرغم من أن اللون الأحمر لا يروق للجميع، لكن الشخص الذى يفضل هذا اللون يتسم بحرصه على المنافسة ومندفع في قراراته وعدوانى أحياناً ومنفتح وأكثر الأشخاص التي تجيد التعبير عن نفسها .
هاتف لونه ذهبى
يرتبط الذهب بالثروة، والبحث عن المكانة، والسخاء وهذه من صفات الشخص الذى يفضل امتلاك هاتف لونه ذهبى، كما إنه يبحث طوال الوقت عن تحقيق الوضع الاجتماعى المميز، وادخار الكثير من المال ، كما يتفاخر بما يمتلكه طوال الوقت.
فتاة تحمل هاتف لونه أسود
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