عمرك شفت خبيز فرح نوبي؟ البطيخية من أنواعه وبيخرج بزفة لبيت العريس

(MENAFN
- Youm7) يتميز المجتمع المصري بتنوعه الثقافي والاجتماعي الواسع، حيث يجمع مزيجا فريدا من الثقافات والتقاليد المختلفة، ويعود ذلك إلى تاريخ مصر العريق وموقعها الجغرافي الحيوي. ومن بين تلك التنوعات الثقافية، يتمتع أهالي الجنوب والنوبة بشكل خاص بخصوصية تعززت عبر العصور وتقاليد وطقوس حافظوا عليها حتى يومنا هذا خاصة في الأعراس والمناسبات السعيدة.
وتبدأ الأفراح في النوبة 7 ليالى متتالية، فيها الذبيح وفرش الولائم وتوزيع الوجبات، الاحتفالات الليلية والرقصات والأغانى النوبية، حتى ليلة الحنة، التي تتجمع فيها الفتيات وترسم أجمل اشكال الحنة الرقيقة التي تزيد من جاذبيتهم، ويعد الخبيز ركنًا مهمًا من أركان الاحتفال بالأعراس في النوبة، وقد شارك "اليوم السابع" أهالينا
في النوبة هذا اليوم الخاص والاحتفال بيوم خبيز الفرح النوبى .
بسكوت الفرح النوبي
التقينا مع الحاجة "زهوة" وهى عمة العريس الكبيرة، وتحدثت معنا عما يحدث يوم الخبيز، فقالت إن أم العريس تخبز "البسكوت والقراقيش"، ولكن أم العروس فتخبز" بسكويت، قراقيش، بيتيفور، أنكاشيه، بطيخية، جبنية" أكثر من صنف ممكن أن تقوم الأم بتصنيعه.
وتقول السيدة المسنة:" احنا هنا من الصبح الستات الكبيرة تدى التعليمات والبنات الصغيرة تشتغل وتعجن، وتعقد قدام الفرن عشان الخبيز، وبعد التسوية تعبى الخبيز في السبته ونزينها بالورق الملون، وتقدم منها للزوار والمهنين مع الشاي واللبن والشعرية ".
بسكوت الفرح
بعد الانتهاء من الخبيز تبدأ الفتيات في تغيير ملابسهن وارتداء ملابس الاحتفال المتفق عليها، فتكون متشابهة في الألوان والأحذية وتقريبًا نفس الموديل، وتعد السيدات المخبوزات على الطاولة وكاسات الشاي والشعرية باللبن، ويأتي الزوار والمهنئون ويبدأون في الغناء والرقص النوبي الجميل، ويحتفلون حتى الصباح.
فايش خبيز الفرح النوبي
على الجانب الأخر تقوم أم العروس بخبيز كعك وبسكويت ابنتها و الذى يشمل العديد من المخبوزات السابق ذكرها منها بسكويت، قراقيش، بيتيفور، أنكاشيه، بطيخية، جنبية، وتقوم بشراء مشروب مياه غازية، وسكر، علب لبن مجفف، علبة سمنة بلدى، وتضعها في سلال مزينة بألوان مبهجة وتذهب بها إلى بيت والدة العريس لتهديها إليها في زفة مصحوبة بالأغانى المبهجة.
الحاجة أثناء عجين الكعك
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