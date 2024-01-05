عمرك شفت خبيز فرح نوبي؟ البطيخية من أنواعه وبيخرج بزفة لبيت العريس

MENAFN - Youm7) يتميز المجتمع المصري بتنوعه الثقافي والاجتماعي الواسع، حيث يجمع مزيجا فريدا من الثقافات والتقاليد المختلفة، ويعود ذلك إلى تاريخ مصر العريق وموقعها الجغرافي الحيوي. ومن بين تلك التنوعات الثقافية، يتمتع أهالي الجنوب والنوبة بشكل خاص بخصوصية تعززت عبر العصور وتقاليد وطقوس حافظوا عليها حتى يومنا هذا خاصة في الأعراس والمناسبات السعيدة.وتبدأ الأفراح في النوبة 7 ليالى متتالية، فيها الذبيح وفرش الولائم وتوزيع الوجبات، الاحتفالات الليلية والرقصات والأغانى النوبية، حتى ليلة الحنة، التي تتجمع فيها الفتيات وترسم أجمل اشكال الحنة الرقيقة التي تزيد من جاذبيتهم، ويعد الخبيز ركنًا مهمًا من أركان الاحتفال بالأعراس في النوبة، وقد شارك "اليوم السابع" أهالينافي النوبة هذا اليوم الخاص والاحتفال بيوم خبيز الفرح النوبى .بسكوت الفرح النوبي

التقينا مع الحاجة "زهوة" وهى عمة العريس الكبيرة، وتحدثت معنا عما يحدث يوم الخبيز، فقالت إن أم العريس تخبز "البسكوت والقراقيش"، ولكن أم العروس فتخبز" بسكويت، قراقيش، بيتيفور، أنكاشيه، بطيخية، جبنية" أكثر من صنف ممكن أن تقوم الأم بتصنيعه.

وتقول السيدة المسنة:" احنا هنا من الصبح الستات الكبيرة تدى التعليمات والبنات الصغيرة تشتغل وتعجن، وتعقد قدام الفرن عشان الخبيز، وبعد التسوية تعبى الخبيز في السبته ونزينها بالورق الملون، وتقدم منها للزوار والمهنين مع الشاي واللبن والشعرية ".

بسكوت الفرح





بعد الانتهاء من الخبيز تبدأ الفتيات في تغيير ملابسهن وارتداء ملابس الاحتفال المتفق عليها، فتكون متشابهة في الألوان والأحذية وتقريبًا نفس الموديل، وتعد السيدات المخبوزات على الطاولة وكاسات الشاي والشعرية باللبن، ويأتي الزوار والمهنئون ويبدأون في الغناء والرقص النوبي الجميل، ويحتفلون حتى الصباح.

فايش خبيز الفرح النوبي





على الجانب الأخر تقوم أم العروس بخبيز كعك وبسكويت ابنتها و الذى يشمل العديد من المخبوزات السابق ذكرها منها بسكويت، قراقيش، بيتيفور، أنكاشيه، بطيخية، جنبية، وتقوم بشراء مشروب مياه غازية، وسكر، علب لبن مجفف، علبة سمنة بلدى، وتضعها في سلال مزينة بألوان مبهجة وتذهب بها إلى بيت والدة العريس لتهديها إليها في زفة مصحوبة بالأغانى المبهجة.

الحاجة أثناء عجين الكعك











