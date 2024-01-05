سهيلة وزملاؤها صمموا فساتين وبدل مستوحاة من التراث السيناوى بـتاتش عصرى

MENAFN - Youm7) تشتهر الملابس السيناوية بتصميماتها المميزة وبألوانها المبهجة، لذلك فهى مادة قيمة لأى مصمم أزياء ليستوحى منها أفكارا لتصميماته أنيقة ومختلفة، وهذا ما فكرت فيه سهيلة سعيد وزملاؤها بكلية الفنون التطبيقية الذين اتجهوا لتصميم فساتين وبدل رجالى مستوحاة من التراث السيناوى بلمسات عصرية كفكرة لمشروع تخرجهم.

تصميم سهلية وزملائها





تحدثت سهيلة سعيد، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، عن فكرة مشروع تخرجها والذى نفذته هي وزملاؤها أحمد وائل وأحمد فتحى، لـ" اليوم السابع"، حيث قالت :" فكرة المشروع،

هي تنشيط السياحة في مصر من خلال تصميم ملابس وجعلها عنصر جذب للسياح من خلال عرضها في مهرجان سينمائي، واخترنا فنانين بيتميزوا بطابع مصري زى الفنانة أسماء أبو اليزيد بسبب دورها البدوي في فيلم الممر واللى ألهمنا نشتغل التصميمات بستايل بتاعها ومن الممثلين الرجال آسر ياسين".

بدلة رجالىتصميمات مستوحاه من التراث السيناوى

تابعت :" فكرنا في التراث السيناوي لأن له مكانة خاصة فى الوجدان المصري وده طبعا بسبب مكانة سيناء نفسها عند المصريين وخصوصا البدو من

أهل سيناء اللي لهم تاريخ طويل من الصمود أمام أي محتل على مر التاريخ وقدروا يحافظوا على التراث وخصوصا التطريز السيناوي المميزة ويصمم يدوياً وبإتقان من قبل السيدات البدويات، وكان لازم نحافظ إحنا كمان على التراث ده وننشره وننشر الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية من خلال تصميم أزياء ملابس أهل سيناء اللى بتعكس تاريخهم الذى ورثوه عن أجدادهم".

فساتين مستوحاه من التراث السيناوى

وعن تصميم ملابس تراثية بلمسات عصرية، قالت :" اعتمدنا على تقنيتين في التنفيذ التقنية الأولى اللي بتشجع التراث بشكل واضح وهي التطريز وحبينا نعمله بشكل عصري شوية فعملناه خرز بدل الخيط واستخدمنا أيضا تقنية الطباعة لايضاح الوان الموتيفة السيناوية المميزة وعنصر الاستلهام الاساسي كانت المرأة البدوية، وعملنا دمج بينها وبين الموتيفة وطباعتها على الشيفون في الجزء السفلى من الفستان واللون الأسود مستوحى من لون العباية البدوية.أما القطعة الرجالى ربطنا شكل الشال السيناوي بشكل عصري مع البدلة وتطريزه بالموتيفة المميزة للتراث وتطعيمه بالخرز الأحمر لإعطاء شكل أكثر عصرية، والبدلة كروازيه مستلهمة من العبايات الرجاليه السيناوية".

فستان آخر مستوحى من التراث السيناوى





فستان آخر

وعن أمنية سهيلة التي تسعى لتحقيقها في المستقبل، قالت :"من وأنا صغيرة كان شغفى وحلمي متمثل في تصميم الأزياء هذا ما دفعني لاختيار كلية الفنون التطبيقية والأن أسعى لتكون تصميماتى ذات معنى وتحمل رسائل معينة مثل الحفاظ على الثقافة المصرية والهوية العربية، لذلك بحلم بإنشاء علامة أزياء مصرية تعبر عن هويتنا وثقافتنا".

فستان







