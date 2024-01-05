سهيلة وزملاؤها صمموا فساتين وبدل مستوحاة من التراث السيناوى بـتاتش عصرى

(MENAFN
- Youm7) تشتهر الملابس السيناوية بتصميماتها المميزة وبألوانها المبهجة، لذلك فهى مادة قيمة لأى مصمم أزياء ليستوحى منها أفكارا لتصميماته أنيقة ومختلفة، وهذا ما فكرت فيه سهيلة سعيد وزملاؤها بكلية الفنون التطبيقية الذين اتجهوا لتصميم فساتين وبدل رجالى مستوحاة من التراث السيناوى بلمسات عصرية كفكرة لمشروع تخرجهم.
تصميم سهلية وزملائها
تحدثت سهيلة سعيد، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، عن فكرة مشروع تخرجها والذى نفذته هي وزملاؤها أحمد وائل وأحمد فتحى، لـ" اليوم السابع"، حيث قالت :" فكرة المشروع،
هي تنشيط السياحة في مصر من خلال تصميم ملابس وجعلها عنصر جذب للسياح من خلال عرضها في مهرجان سينمائي، واخترنا فنانين بيتميزوا بطابع مصري زى الفنانة أسماء أبو اليزيد بسبب دورها البدوي في فيلم الممر واللى ألهمنا نشتغل التصميمات بستايل بتاعها ومن الممثلين الرجال آسر ياسين".
بدلة رجالى
تصميمات مستوحاه من التراث السيناوى
تابعت :" فكرنا في التراث السيناوي لأن له مكانة خاصة فى الوجدان المصري وده طبعا بسبب مكانة سيناء نفسها عند المصريين وخصوصا البدو من
أهل سيناء اللي لهم تاريخ طويل من الصمود أمام أي محتل على مر التاريخ وقدروا يحافظوا على التراث وخصوصا التطريز السيناوي المميزة ويصمم يدوياً وبإتقان من قبل السيدات البدويات، وكان لازم نحافظ إحنا كمان على التراث ده وننشره وننشر الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية من خلال تصميم أزياء ملابس أهل سيناء اللى بتعكس تاريخهم الذى ورثوه عن أجدادهم".
فساتين مستوحاه من التراث السيناوى
وعن تصميم ملابس تراثية بلمسات عصرية، قالت :" اعتمدنا على تقنيتين في التنفيذ التقنية الأولى اللي بتشجع التراث بشكل واضح وهي التطريز وحبينا نعمله بشكل عصري شوية فعملناه خرز بدل الخيط واستخدمنا أيضا تقنية الطباعة لايضاح الوان الموتيفة السيناوية المميزة وعنصر الاستلهام الاساسي كانت المرأة البدوية، وعملنا دمج بينها وبين الموتيفة وطباعتها على الشيفون في الجزء السفلى من الفستان واللون الأسود مستوحى من لون العباية البدوية.أما القطعة الرجالى ربطنا شكل الشال السيناوي بشكل عصري مع البدلة وتطريزه بالموتيفة المميزة للتراث وتطعيمه بالخرز الأحمر لإعطاء شكل أكثر عصرية، والبدلة كروازيه مستلهمة من العبايات الرجاليه السيناوية".
فستان آخر مستوحى من التراث السيناوى
فستان آخر
وعن أمنية سهيلة التي تسعى لتحقيقها في المستقبل، قالت :"من وأنا صغيرة كان شغفى وحلمي متمثل في تصميم الأزياء هذا ما دفعني لاختيار كلية الفنون التطبيقية والأن أسعى لتكون تصميماتى ذات معنى وتحمل رسائل معينة مثل الحفاظ على الثقافة المصرية والهوية العربية، لذلك بحلم بإنشاء علامة أزياء مصرية تعبر عن هويتنا وثقافتنا".
فستان
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