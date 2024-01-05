إزاي تعرفي إن شريك حياتك مخلص؟ 10 علامات تخلي قلبك متطمن

(MENAFN
- Youm7) هناك بعض الناس التي تشك في عدم إخلاص شريك حياتهم بسبب تجربة سابقة مؤلمة أو بسبب عدم إعطائه الأمان، لذلك قمنا بجمع العلامات التي تدل على أن شريك حياتك مخلصاً وليس خائناً، وفقاً لموقع "brightside".
صادق معك في كل شيء
يجب على الشركاء أن يقوموا بمشاركة كل أخبارهم مع بعضهم البعض وليس الأخبار السارة فقط، فإذا وجدتِ شريك حياتك يتجنب حتى الكذب الأبيض فإنه يكون شخص مخلص لكِ ويمكنك الوثوق به.
اهتمامه بكل ما يخص حياتك
عندما لا يتجاهلك ولا يتركك عند حدوث أي مشكلة وتجديه دائمًا إلى جانبك كلما كنتِ في مأزق أو أزمة فإنه شخص يمكنك الوثوق فيه.
مشاعره متسقة
إذا كانت مشاعره لا تتغير طوال الوقت ولا يتغير مزاجه معك دون سبب فهو يحبك، ويعرف إنك الشخص المناسب ومستقبله هو أنتِ.
يبذل جهدا كبيرا لإنجاح العلاقة
إذا كان يسعى للتواصل معك من بداية علاقتكما بشكل أكبر، ولم يختف لديه الحماس للبقاء معك فإنه يراكِ مستقبله، وسيفعل المستحيل حتى لا يخسرك لأي سبب من الأسباب.
منفتح عاطفياً معك
هناك شعور بعدم الأمان يحدث عند بعض الناس عند الانفتاح على شخص آخر، فإذا شاركك سبب ذلك الشعور الذي ينتابه، فإنه بذلك يريد أن يكون على اتصال عاطفي معك والسماح لكِ بدخول حياته.
التعبير عن المودة الجسدية
إذا استغل كل فرصة للاقتراب منك للتعبير عن حبه فأنتِ على الطريق الصحيح.
عدم المبالغة في الغيرة
الشعور بالغيرة بشكل مبالغ فيه يعني عدم الأمان وعدم الثقة، فإذا كان لا يشعر بالغيرة الشديدة تجاهك فهذا دليل على إعطائك الأمان وأنه واثق بكِ.
مشاركتك في جميع مجالات حياته
عندما يراكِ من أولوياته ويشركك في جميع تفاصيل حياته فذلك الفعل يوضح لكِ إنه كتاب مفتوح وإنه لا يخفي عليكِ شيء.
يهتم لرأيك ورغباتك
عندما يأخذ رأيك في كل شيء يخصه ويحاول التغيير من أجلك، فهذا يدل على إنك تعني له الكثير، لأنه من الصعب على أي شخص أن يغير من نفسه فإذا قام بذلك يجب عليكِ أن تقدريه.
يفكر بك دائماً
إذا كان مشغولاً طوال الوقت فسيخصص لك دقيقة من وقته لبثبت لكِ إنه يفكر بكِ، فبمجرد أن يرسل لكِ رسالة نصية أو صورة لطيفة أو رمز تعبيري ستعرفي إنكِ في ذهنه دائماً ويحب التحدث معك.
حبيبان سعداء
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