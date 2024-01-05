إزاي تعرفي إن شريك حياتك مخلص؟ 10 علامات تخلي قلبك متطمن

MENAFN - Youm7) هناك بعض الناس التي تشك في عدم إخلاص شريك حياتهم بسبب تجربة سابقة مؤلمة أو بسبب عدم إعطائه الأمان، لذلك قمنا بجمع العلامات التي تدل على أن شريك حياتك مخلصاً وليس خائناً، وفقاً لموقع "brightside".





صادق معك في كل شيء

يجب على الشركاء أن يقوموا بمشاركة كل أخبارهم مع بعضهم البعض وليس الأخبار السارة فقط، فإذا وجدتِ شريك حياتك يتجنب حتى الكذب الأبيض فإنه يكون شخص مخلص لكِ ويمكنك الوثوق به.

اهتمامه بكل ما يخص حياتك

عندما لا يتجاهلك ولا يتركك عند حدوث أي مشكلة وتجديه دائمًا إلى جانبك كلما كنتِ في مأزق أو أزمة فإنه شخص يمكنك الوثوق فيه.

مشاعره متسقة

إذا كانت مشاعره لا تتغير طوال الوقت ولا يتغير مزاجه معك دون سبب فهو يحبك، ويعرف إنك الشخص المناسب ومستقبله هو أنتِ.

يبذل جهدا كبيرا لإنجاح العلاقة

إذا كان يسعى للتواصل معك من بداية علاقتكما بشكل أكبر، ولم يختف لديه الحماس للبقاء معك فإنه يراكِ مستقبله، وسيفعل المستحيل حتى لا يخسرك لأي سبب من الأسباب.

منفتح عاطفياً معك

هناك شعور بعدم الأمان يحدث عند بعض الناس عند الانفتاح على شخص آخر، فإذا شاركك سبب ذلك الشعور الذي ينتابه، فإنه بذلك يريد أن يكون على اتصال عاطفي معك والسماح لكِ بدخول حياته.

التعبير عن المودة الجسدية

إذا استغل كل فرصة للاقتراب منك للتعبير عن حبه فأنتِ على الطريق الصحيح.

عدم المبالغة في الغيرة

الشعور بالغيرة بشكل مبالغ فيه يعني عدم الأمان وعدم الثقة، فإذا كان لا يشعر بالغيرة الشديدة تجاهك فهذا دليل على إعطائك الأمان وأنه واثق بكِ.

مشاركتك في جميع مجالات حياته

عندما يراكِ من أولوياته ويشركك في جميع تفاصيل حياته فذلك الفعل يوضح لكِ إنه كتاب مفتوح وإنه لا يخفي عليكِ شيء.

يهتم لرأيك ورغباتك

عندما يأخذ رأيك في كل شيء يخصه ويحاول التغيير من أجلك، فهذا يدل على إنك تعني له الكثير، لأنه من الصعب على أي شخص أن يغير من نفسه فإذا قام بذلك يجب عليكِ أن تقدريه.

يفكر بك دائماً

إذا كان مشغولاً طوال الوقت فسيخصص لك دقيقة من وقته لبثبت لكِ إنه يفكر بكِ، فبمجرد أن يرسل لكِ رسالة نصية أو صورة لطيفة أو رمز تعبيري ستعرفي إنكِ في ذهنه دائماً ويحب التحدث معك.

حبيبان سعداء











