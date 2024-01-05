صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء السياحة

(MENAFN
- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.4%، وصعد قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.1%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4%.
وزاد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.4%، 3.2%، على التوالي، وصعد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.1%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 3%، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 25350.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- أول أسبوع في شهر يناير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5678.02 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 8151.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 6531.76 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 47.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.150 تريليون جنيه إلى 1.177 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 346 مليار جنيه إلى 358.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.
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