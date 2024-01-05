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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء السياحة

1/5/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.4%، وصعد قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.1%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4%.



وزاد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.4%، 3.2%، على التوالي، وصعد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.1%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 3%، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 25350.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- أول أسبوع في شهر يناير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5678.02 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 8151.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 6531.76 نقطة.



وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 47.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.150 تريليون جنيه إلى 1.177 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 346 مليار جنيه إلى 358.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.












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