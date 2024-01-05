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أبرز 14 قرارًا لدعم الصناعة فى مصر لزيادة الإنتاج المحلى.. تعرف عليها

1/5/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت الحكومة، عدد من المزايا والحوافز للقطاع الصناعي من خلال العديد من الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الدولة، وذلك في إطار العمل على تحسين هيكل نمو الاقتصاد القومى ليصبح أكثر تنوعًا وتنافسية معتمدًا على الإنتاج المحلي، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، وجاءت أبرز هذه الحوافز وهى:



1- التوسع في الرخصة الذهبية التى يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه.



2- صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.



3- إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة.



4- استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.



5- تطبيق حافز استثمار بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.



6- الإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول.



7- إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.



8- إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعى.



9- إخضاع السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها للضريبة بسعر "صفر".



10- تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق "أ" و"ب" وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



11- تعديل التعريفة الجمركية لخفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.



12- إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة، وتعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه.



13- إتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة لا تتعدى 11% على مدار 5 سنوات، وتتحمل الخزانة

العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.



14- تتحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.












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