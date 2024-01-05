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609 مليارات جنيه إيرادات الموازنة العامة خلال 5 شهور بنسبة نمو 31.4%

1/5/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 609 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة بقيمة 145 مليار جنيه بنسبة نمو 31.4%، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 84.7% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 15.3%، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.



وزادت إيرادات الموازنة العامة نتيجة نمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 516.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة 144 مليار جنيه بنسبة نمو 38.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وكذلك نمو الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 93 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه.



ووزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية وبلغت 30.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023 نتيجة زيادة العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية لتحقق 5.4 مليار جنيه بزيادة 0.4 مليار جنيه، وشركات القطاع العام بلغت 1.9 مليار جنيه بزيادة 0.6 مليار جنيه، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 7.7 مليار جنيه بزيادة 3.9 مليار جنيه.



كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 25.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023، والإيرادات المتنوعة لتصل إلى 36 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 36.8%.



وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023/2024 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.












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