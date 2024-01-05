اكتشاف مدافن عمرها 2500 عام فى كهف بالمكسيك

MENAFN - Youm7) عثر علماء الآثارعلى بقايا بشرية قديمة فى كهف بولاية نويفو ليون المكسيكية، حيث تم اكتشاف مدافن عمرها 2500 عام لثلاثة أشخاص، مدفونة مع مجموعة متنوعة من المقتنيات الجنائزية، داخل كهف فى شمال شرق المكسيك.

وذكر المعهد الوطنى المكسيكى للأنثروبولوجيا والتاريخ

،(INAH) فى بيان، أن تحليل بقايا الهياكل العظمية كشف أن اثنين من الأشخاص كانوا مراهقين والآخر طفل.

وجاء فى البيان إن علماء الآثار عثروا على بقايا سلال ومنسوجات وألياف إلى جانب الرفات البشرية، وهو دليل على أن الموتى ربما دفنوا فى حزم مصنوعة من تلك المواد، فيما يعرف الآن بولاية نويفو ليون المكسيكية.

كما عثر الباحثون على البقايا فى قطع، ومن الممكن أن تكون قد تم تقطيعها طقوسًا؛ ومع ذلك لم يتم إجراء تحليل عظمى مفصل.

وقال مويسيس فالاديز مورينو، عالم الآثار فى المعهد الوطنى المكسيكى

INAH الذى قام بالتنقيب عن الرفات، لموقع لايف ساينس الأمريكى

إن الموتى دُفنوا أيضًا بخرزات مصنوعة من أصداف المياه العذبة، والتى نشأ بعضها على بعد 186 ميلاً (300 كيلو متر)، شرقًا باتجاه خليج المكسيك مع الإشارة إلى أنه تم العثور أيضًا على بقايا بذور ونقاط حربة ونباتات.

وذكر البيان أن البقايا البشرية تعود إلى ما بين 3000 و2500 سنة مضت بفترة يطلق عليها علماء الآثار أحيانًا فترة "ما قبل الكلاسيكية" فى المكسيك.

وخلال هذا الوقت، انخرطت الشعوب التى عاشت فى شمال المكسيك فى التجارة لمسافات طويلة ومارسوا مجموعة متنوعة من أنماط الحياة، بما فى ذلك الصيد والجمع وزراعة المحاصيل، كما كتب المؤرخان ألفريدو لوبيز أوستن وليوناردو لوبيز لوجان في كتابهما "ماضى المكسيك الأصلى".