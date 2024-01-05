مزاعم حول دخول أعمال أكثر من 16 ألف فنان برامج الذكاء الاصطناعى

MENAFN - Youm7) انتشرت على الإنترنت قوائم تحتوى على أسماء أكثر من 16 ألف فنان يُزعم أنها استخدمت لتدريب برنامج الذكاء الاصطناعى التوليدىMidjourney، ما أدى إلى تنشيط المناقشات حول حقوق الطبع والنشر والموافقة على إنشاء صور الذكاء الاصطناعى ومن بين الأسماء فريدا كاهلو، والت ديزنى، ويايوى كوساما.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى موجة غضب بين الفنانين بعد نشر جدول بيانات

جوجل

المسمى

"Midjourney Style List"، والذى يُفترض أنه تم استرداده من مطورى Midjourney أثناء عملية تحسين قدرة البرنامج على تقليد أعمال فنانين وأنماط معينة وفقا لموقع أرت نيوز بيبر.

فى حين تم تقييد الوصول إلى مستند الويب (الذي يظل مرئيًا جزئيًا على أرشيف الإنترنت) بسرعة، فإن العديد من المطالبات أظهرت أيضًا في وثائق المحكمة المتاحة للجمهور لدعوى جماعية لعام 2023، ضمن قائمة مكونة من 25 صفحة من الأسماء المشار إليها في الصور التدريبية لبرنامج Midjourney.

وعلى الرغم من أن استخدام أعمال الفنانين البشر دون إذنهم لتدريب برامج الذكاء الاصطناعى التوليدية لا تزال فى منطقة قانونية غير مؤكدة، فإن الخلافات المحيطة بوثائق مثل "قائمة أنماط منتصف الرحلة" تسلط الضوء على العمليات الفعلية لتحويل الأعمال الفنية المحمية بحقوق الطبع والنشر إلى مواد مرجعية للذكاء الاصطناعى.

وعبر موقع التواصل الاجتماعى X شارك الفنان جون لام الذي يعمل لدى مطور ألعاب الفيديو لقطات شاشة لدردشة تكشف أن مطوري Midjourney يناقشون التحميل المسبق لأسماء الفنانين وأنماطهم في البرنامج من ويكيبيديا ومصادر أخرى، مما يضمن أن أعمال الفنانين المختارين ستكون متاحة للتقليد وستظهر بشكل شائع كمواد مرجعية لإنشاء الصور.

وتحتوى لقطة الشاشة على منشور واضح للرئيس التنفيذي لبرنامج Midjourney، ديفيد هولز، يرحب فيه بإضافة 16 ألف فنان إلى تدريب البرنامج ويحتوي آخر على رسالة يتناول فيها أحد أعضاء الدردشة مسألة حقوق الطبع والنشر بسخرية، قائلًا إن "كل ما عليك فعله هو مجرد استخدام مجموعات البيانات المحذوفة وهكذاتنسى بسهولة ما استخدمته لتدريب النموذج. لقد تم حل المشاكل القانونية المزدهرة إلى الأبد.



وتعد مجموعات البيانات "المحذوفة" المذكورة في الدردشة سمة أساسية للدعوى الجماعية، والتي تحظى أيضًا بالاهتمام عبر الإنترنت، والتي تسعى إلى الحصول على تعويض من Stability AI وMidjourney وDeviantArt مقابل الاستخدام غير التوافقي لأعمال الفنانين البشريين في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وفي حين تم رفض الدعوى الأصلية جزئيًا من قبل قاضٍ فيدرالي في أكتوبر لكونها "معيبة في العديد من النواحي"، فقد تم تعديلها وإعادة رفعها في نوفمبر، مما أدى إلى إضافة العديد من المدعين إلى الدعوى بالإضافة إلى مولد الفيديو Runway AI إلى قائمة المدعى عليهم.

وحث لام الفنانين الذين وجدوا أسمائهم ضمن القائمة التي تضم أكثر من 16000 فنان على التوقيع كمدعين إضافيين.

ويشير ملف القضية المحدث إلى أن "المحكمة رفضت محاولة Stability AI رفض أهم مطالبات المدعين، وهي المطالبة المباشرة بانتهاك حقوق الطبع والنشر بسبب اختلاس مليارات الصور للتدريب على الذكاء الاصطناعي كما تم رفض محاولة ميدجورني لرفض هذا الادعاء.