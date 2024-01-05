مزاعم حول دخول أعمال أكثر من 16 ألف فنان برامج الذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Youm7) انتشرت على الإنترنت قوائم تحتوى على أسماء أكثر من 16 ألف فنان يُزعم أنها استخدمت لتدريب برنامج الذكاء الاصطناعى التوليدى
Midjourney، ما أدى إلى تنشيط المناقشات حول حقوق الطبع والنشر والموافقة على إنشاء صور الذكاء الاصطناعى ومن بين الأسماء فريدا كاهلو، والت ديزنى، ويايوى كوساما.
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى موجة غضب بين الفنانين بعد نشر جدول بيانات
جوجل
المسمى
"Midjourney Style List"، والذى يُفترض أنه تم استرداده من مطورى Midjourney أثناء عملية تحسين قدرة البرنامج على تقليد أعمال فنانين وأنماط معينة وفقا لموقع أرت نيوز بيبر.
فى حين تم تقييد الوصول إلى مستند الويب (الذي يظل مرئيًا جزئيًا على أرشيف الإنترنت) بسرعة، فإن العديد من المطالبات أظهرت أيضًا في وثائق المحكمة المتاحة للجمهور لدعوى جماعية لعام 2023، ضمن قائمة مكونة من 25 صفحة من الأسماء المشار إليها في الصور التدريبية لبرنامج Midjourney.
وعلى الرغم من أن استخدام أعمال الفنانين البشر دون إذنهم لتدريب برامج الذكاء الاصطناعى التوليدية لا تزال فى منطقة قانونية غير مؤكدة، فإن الخلافات المحيطة بوثائق مثل "قائمة أنماط منتصف الرحلة" تسلط الضوء على العمليات الفعلية لتحويل الأعمال الفنية المحمية بحقوق الطبع والنشر إلى مواد مرجعية للذكاء الاصطناعى.
وعبر موقع التواصل الاجتماعى X شارك الفنان جون لام الذي يعمل لدى مطور ألعاب الفيديو لقطات شاشة لدردشة تكشف أن مطوري Midjourney يناقشون التحميل المسبق لأسماء الفنانين وأنماطهم في البرنامج من ويكيبيديا ومصادر أخرى، مما يضمن أن أعمال الفنانين المختارين ستكون متاحة للتقليد وستظهر بشكل شائع كمواد مرجعية لإنشاء الصور.
وتحتوى لقطة الشاشة على منشور واضح للرئيس التنفيذي لبرنامج Midjourney، ديفيد هولز، يرحب فيه بإضافة 16 ألف فنان إلى تدريب البرنامج ويحتوي آخر على رسالة يتناول فيها أحد أعضاء الدردشة مسألة حقوق الطبع والنشر بسخرية، قائلًا إن "كل ما عليك فعله هو مجرد استخدام مجموعات البيانات المحذوفة وهكذاتنسى بسهولة ما استخدمته لتدريب النموذج. لقد تم حل المشاكل القانونية المزدهرة إلى الأبد.
وتعد مجموعات البيانات "المحذوفة" المذكورة في الدردشة سمة أساسية للدعوى الجماعية، والتي تحظى أيضًا بالاهتمام عبر الإنترنت، والتي تسعى إلى الحصول على تعويض من Stability AI وMidjourney وDeviantArt مقابل الاستخدام غير التوافقي لأعمال الفنانين البشريين في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
وفي حين تم رفض الدعوى الأصلية جزئيًا من قبل قاضٍ فيدرالي في أكتوبر لكونها "معيبة في العديد من النواحي"، فقد تم تعديلها وإعادة رفعها في نوفمبر، مما أدى إلى إضافة العديد من المدعين إلى الدعوى بالإضافة إلى مولد الفيديو Runway AI إلى قائمة المدعى عليهم.
وحث لام الفنانين الذين وجدوا أسمائهم ضمن القائمة التي تضم أكثر من 16000 فنان على التوقيع كمدعين إضافيين.
ويشير ملف القضية المحدث إلى أن "المحكمة رفضت محاولة Stability AI رفض أهم مطالبات المدعين، وهي المطالبة المباشرة بانتهاك حقوق الطبع والنشر بسبب اختلاس مليارات الصور للتدريب على الذكاء الاصطناعي كما تم رفض محاولة ميدجورني لرفض هذا الادعاء.
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