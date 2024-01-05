تعرف على توصيات لجنة صالون الشباب فى دورته الجديدة

(MENAFN
- Youm7) قرر قطاع الفنون التشكيلية
إصدار بعض التوصيات الخاصة بتنظيم صالون الشباب فى دورته الجديدة، حيث جاءت التوصيات بناء على قرار تشكيل لجنة الفرز والاختيار الذى صدر لتكليف الأعضاء لتولى تلك المهمة.
وتمت عملية الفرز الأولى إلكترونيا بشكل منفصل وبدون أن يعلم أى عضو بهوية باقى أعضاء اللجنة، وبحيث تقدم إلى الاشتراط ما يقرب من 873 فنان وتم قبول 329 فنانا للتقدم بأعمالهم استعدادا لتقييمها على الطبيعة لإصدار النتيجة النهائية، وقررت اللجنة إصدار مجموعة توصيات مصاحبة لنتيجة الفرز الثانى لمناشدة الشباب بالالتزام، وجاءت ملاحظات اللجنة كما يلى..
أولا.. توصى اللجنة بضرورة عناية الشباب بتقديم تجاربهم الفنية الشخصية المستقلة من إبداع وتصميم وتنفيذ.
ثانيا.. ضرورة تمتع الأعمال الفنية المقدمة بالأصالة وعدم الوقوع فى معضلة النقل والتقليد بأى درجة من الدرجات.
ثالثا.. تهيب اللجنة بضرورة الالتزام بشروط المسابقة.
رابعا.. قيمة العمل الفنى لا تتحدد من خلال الخامة.
خامسا.. ضرورة تقديم نماذج توضيحية مكتملة لأفكار مشاريع التجهيز فى الفراغ.
وقال القيم الفنى محمود حمدى، عن المشاركة فى صالون الشباب بدورته الـ34: "دائماً ما ارتبط الفن بإشكالية تاريخية، اجتماعية، شخصية، أو جمالية.. دائماً ما ارتبط الفن بقصة، قصة لها تاريخ وأبعاد وشخصيات ومحاور، قصة تتجرد من كل شيء حتى تصل إلى هذا الكمال الدائم، وإن لم تكن القصة في العمل ذاته فهي وراء صناعته؛ فالمشروع الفنى الخاص بالفنان هو جزء لا يتجزأ من حياته، الشغف والطموح الدائم هو ما يثيره لممارسته الفنية".
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