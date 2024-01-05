تعرف على توصيات لجنة صالون الشباب فى دورته الجديدة

MENAFN - Youm7) قرر قطاع الفنون التشكيليةإصدار بعض التوصيات الخاصة بتنظيم صالون الشباب فى دورته الجديدة، حيث جاءت التوصيات بناء على قرار تشكيل لجنة الفرز والاختيار الذى صدر لتكليف الأعضاء لتولى تلك المهمة.

وتمت عملية الفرز الأولى إلكترونيا بشكل منفصل وبدون أن يعلم أى عضو بهوية باقى أعضاء اللجنة، وبحيث تقدم إلى الاشتراط ما يقرب من 873 فنان وتم قبول 329 فنانا للتقدم بأعمالهم استعدادا لتقييمها على الطبيعة لإصدار النتيجة النهائية، وقررت اللجنة إصدار مجموعة توصيات مصاحبة لنتيجة الفرز الثانى لمناشدة الشباب بالالتزام، وجاءت ملاحظات اللجنة كما يلى..

أولا.. توصى اللجنة بضرورة عناية الشباب بتقديم تجاربهم الفنية الشخصية المستقلة من إبداع وتصميم وتنفيذ.

ثانيا.. ضرورة تمتع الأعمال الفنية المقدمة بالأصالة وعدم الوقوع فى معضلة النقل والتقليد بأى درجة من الدرجات.

ثالثا.. تهيب اللجنة بضرورة الالتزام بشروط المسابقة.

رابعا.. قيمة العمل الفنى لا تتحدد من خلال الخامة.

خامسا.. ضرورة تقديم نماذج توضيحية مكتملة لأفكار مشاريع التجهيز فى الفراغ.





وقال القيم الفنى محمود حمدى، عن المشاركة فى صالون الشباب بدورته الـ34: "دائماً ما ارتبط الفن بإشكالية تاريخية، اجتماعية، شخصية، أو جمالية.. دائماً ما ارتبط الفن بقصة، قصة لها تاريخ وأبعاد وشخصيات ومحاور، قصة تتجرد من كل شيء حتى تصل إلى هذا الكمال الدائم، وإن لم تكن القصة في العمل ذاته فهي وراء صناعته؛ فالمشروع الفنى الخاص بالفنان هو جزء لا يتجزأ من حياته، الشغف والطموح الدائم هو ما يثيره لممارسته الفنية".