قضية دريفوس.. إميل زولا إلى السجن بعد مقال عن نقل أسرار عسكرية إلى الألمان

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 5 يناير عام 1895 تم تجريد الضابط الفرنسى ألفريد دريفوس، الذى أدين بتهمةنقل أسرار عسكرية إلى الألمان، من رتبته فى ساحة المدرسة العسكرية فى باريس، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة فى سجن جزيرة الشيطان سيئة السمعة فى غيانا الفرنسية بعد أربعة أشهر.

أظهرت قضية دريفوس مدى معاداة السامية التى تتغلغل فى المؤسسة العسكرية الفرنسية، وفى فرنسا بشكل عام، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

انتهى الاهتمام بالقضية فى عام 1896، عندما تم الكشف عن أدلة تشير إلى تورط الرائد الفرنسي فرديناند استرهازي باعتباره الطرف المذنب، حاول الجيش حجب هذه المعلومات، ولكن تلا ذلك ضجة وطنية، ولم يكن أمام الجيش خيار سوى تقديم إسترهازي للمحاكمة، وعُقدت محاكمة عسكرية في يناير 1898، وتمت تبرئة استرهازي في غضون ساعة.

ورداً على ذلك، نشر الروائي الفرنسي إميل زولا رسالة مفتوحة على الصفحة الأولى من صحيفة "أورور" بعنوان "أنا أتهم"، اتهم فيها القضاة وبحلول المساء، تم بيع 200 ألف نسخة، وبعد شهر واحد، حُكم على زولا بالسجن بتهمة التشهير، لكنه تمكن من الفرار إلى إنجلترا.

وفي هذه الأثناء، نشأ من هذه الفضيحة انقسام وطني خطير، حيث دعم القوميون وأعضاء الكنيسة الكاثوليكية المؤسسة العسكرية، في حين اصطف الجمهوريون والاشتراكيون والمدافعون عن الحرية الدينية للدفاع عن دريفوس.

في عام 1898، اعترف الرائد هيوبرت هنري، الذي اكتشف الرسالة الأصلية المنسوبة إلى دريفوس، بأنه قام بتزوير الكثير من الأدلة ضد دريفوس وأنهى حياته.

وبعد فترة وجيزة، فر استرهازي من البلاد، اضطر الجيش إلى محاكمة عسكرية جديدة لدريفوس، وفي عام 1899، أُدين في محاكمة صورية أخرى وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

ومع ذلك أصدرت الإدارة الفرنسية الجديدة عفوًا عنه، وفي عام 1906 ألغت محكمة الاستئناف العليا إدانته، أدت قضية دريفوس إلى قدر أكبر من الليبرالية في فرنسا.