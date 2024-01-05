Saturday, 06 January 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتح موقع أثرى لمخبز يعود إلى حضارة بومبى للجمهور فى إيطاليا

1/5/2024 2:38:30 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار سجنًا فى مدينة بومبى القديمة يظهر "الجانب الأكثر إثارة للصدمة حول العبودية القديمة"، حيث برز الهيكل الحجرى المغطى بالرماد الذى تم العثور عليه فى الموقع الإيطالى ليبدو عبارة عن مخبز يضطر فيه البشر والحيوانات إلى طحن الحبوب لصنع الخبز.



وأوضح
المسئولون أنه سيتم فتح الموقع للجمهور، فى كل يوم من أيام الأسبوع "من الاثنين إلى الجمعة"، ويمكن للمجموعات المحجوزة مسبقًا المكونة من 15 شخصًا الدخول إلى منطقة ريجيو التاسع، برفقة موظفى الموقع، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز بيبر.





بومبى




وكانت الحيوانات تمشى في دوائر لساعات معصوبة الأعين لتدير المطحنة، بينما كان البشر يسكبون الحبوب باستمرار ولم يكن للسجن سوى نوافذ قريبة من السقف للسماح بدخول الضوء ومدخل واحد يؤدي إلى منزل فخم يملكه المستعبدون، كما عثر على بقايا ثلاثة أفراد داخل السجن القديم، مما يشير إلى أنه كان يعمل عندما انفجر جبل فيزوف.



وقبل ألفي عام، كانت بومبي، التي تقع على بعد 14 ميلاً جنوب شرق نابولي، مدينة تعج بالحركة ويبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة قبل أن يدمرها ثوران بركان جبل فيزوف في 24 أغسطس عام 79 ميلاديًا.



ويُعتقد أن الثوران أدى إلى مقتل 16 ألف شخص في بومبي والبلدات المحيطة بها، مما يجعله واحدًا من أكثر الانفجارات البركانية تدميراً فى التاريخ.



وقال جابرييل زوتشتريجل مدير موقع بومبي وفقا لموقع ديلي ميل البريطانى: "إن الجانب الأكثر إثارة للصدمة من العبودية القديمة، الجانب الخالي من علاقات الثقة ووعود العتق، المتحول إلى العنف الوحشي، وهو الانطباع الذي تأكد بالكامل من خلال تأمين المدينة".



وقال زوتشتريجل: "إنها، بعبارة أخرى، مساحة يتعين علينا أن نتخيل فيها وجود أشخاص من العبيد الذى شعر مالكهم بالحاجة إلى تقييد حريتهم فى الحركة، وقد وجد الفريق عدة فجوات نصف دائرية فى ألواح الرصف البازلتية البركانية حول أحجار الرحى التي ظهرت على أنها "آثار أقدام"، لكن التحليل الأعمق أظهر أن المنحوتات تم صنعها عمدا لمنع الحيوانات من الانزلاق".












MENAFN05012024000132011024ID1107689209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث