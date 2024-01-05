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خبير أمن سيبرانى يحذر من أحدث ترندات إنستجرام وتسببه فى سرقة الحسابات

1/5/2024 2:38:27 PM
(MENAFN- Youm7) أصبحت مشاركة المعلومات أحدث ترند على إنستجرا ، حيث يشارك المستخدمون إجابات على 11 سؤالًا تتراوح بين العمر والطول ويوم الميلاد إلى أسئلة أكثر غموضًا مثل الأطعمة المفضلة لديهم.



وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو بريئًا إلا أن أحد خبراء الأمن السيبراني حذر من أن ترند "تعرف على" "Get to Know Me" هو مجال كبير للمتسللين، وذلك لأن العديد من الأشخاص يستخدمون هذه الإجابات الدقيقة ككلمات مرور لكل شيء بدءًا من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحتى مواقع البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان.



ونشرت محللة المخاطر السيبرانية والاستراتيجية إليانا شيلوه مقطع فيديو على TikTok تحذر متابعيها من ترند "تعرف على" وتنبههم إلى حذف المنشورات ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا الترند على الفور.



وقالت شيلوه: "لن أكذب، لقد كدت أن أقع ضحية لهذا.. لقد بدأت حرفيًا في ملئه"، ثم أثناء تحديد أنواع الرهاب التي يجب إدراجها، قالت شيلوه إنها توقفت مؤقتًا وأدركت أن بعض الأسئلة كانت عبارة عن إجابات للعديد من أسئلتها الأمنية.



وسرعان ما نشرت مقطع فيديو على TikTok تحذر الجميع من حذف هذا الشيء الآن، واتهم أتباعها شيلوه بصنع جبل من التلال، الذين رفضوا مخاوفها قائلين إن إجاباتهم لا علاقة لها بكلمات المرور الخاصة بهم أو الأسئلة الأمنية.



وعلى الرغم من أن هذا الترند تم نشره في البداية على قصص إنستجرام، والتي اختفت بعد 24 ساعة، إلا أن العديد من الأشخاص أعادوا نشرها على TikTok باستخدام علامة التصنيف "Get to Know Me"، مما يجعلها طريقة سريعة وسهلة للمتسللين والمحتالين للعثور على التفاصيل الشخصية الفردية.



كما أنه تتضمن التحذيرات الأخرى الأكثر وضوحًا عدم مشاركة أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المصرفي ومعلومات جواز السفر عبر الإنترنت.












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