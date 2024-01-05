رحم اصطناعى للأطفال المبتسرين سيكون متاحا هذا العام.. تفاصيل التقنية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن السبب الرئيسي وراء عدم بقاء نصف الأطفال المبتسرين على قيد الحياة هو أن رئاتهم لم تتطور بشكل كامل بسبب الولادة المبكرة، ويواجهون صعوبة في الانتقال من تنفس السائل الأمنيوسي إلى تنفس الهواء.

وأجرى الفريق 300 اختبار ناجح، ووجد أن الحيوانات تتمتع بنمو دماغي طبيعي وتغذية مستقرة كما لو كانت تتغذى من أمهاتها.

واجتمعت إدارة الغذاء والدواء (FDA) مع الخبراء لمناقشة الخطوات التالية لإدخال الرحم الاصطناعي، المسمى EXTEND، في التجارب البشرية، ومن المقرر أن تعلن قرارًا في وقت لاحق من هذا العام.

ويولد الطفل عادة بين الأسبوع 37 و40 من الحمل، ولكن يتم تحديد الطفل المبتسر على أنه يولد في الأسبوع 28 أو قبل ذلك.

وتنبع معظم مشاكل الأطفال المبتسرين من عدم نضج الرئة، لذلك يعمل الرحم الاصطناعي على محاكاة نفس البيئة التي كان يعيشها الطفل قبل ولادته.

ويعمل الرحم الاصطناعي عن طريق ربط الحبل السري للجنين بجهاز مؤكسد، والذي يقوم بتدوير الدم ووضعه في كيس السوائل، مما يحاكي الرحم ويسمح للجنين بالتنفس وابتلاع السائل الأمنيوسي كما يفعل أثناء فترة الحمل.

واستخدمت إميلي بارتريدج وفريقها في المستشفى الحملان لأن غالبية المعرفة حول نمو الجنين البشري مستمدة من الحمل، بما في ذلك الدورة الدموية للجنين وأحداث النمو.

وُلدت الحملان بين 106 و113 يومًا، وهو المعادل البيولوجي لرضيع بشري سابق لأوانه يتراوح عمره بين 23 و24 أسبوعًا، فمدة الحمل النموذجية للخروف هي 152 يومًا.

وأشار الباحثون إلى أنه بحلول نهاية فترة إقامة حيوانات الاختبار في الرحم الاصطناعي، كانت لديهم حالة غذائية مستقرة، على الرغم من أن الحملان لم تكن تتغذى من الأغنام، وكانت اختبارات الكبد إيجابية، وكان نمو المخ طبيعيا.