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نهاية إدمان القمار.. علماء يطورون شريحة دماغية تقلل من المخاطرة

1/5/2024 2:38:27 PM
(MENAFN- Youm7) استخدم فريق من الباحثين في جامعة كيوتو في اليابان ومضات من الضوء من رقائق مزروعة لتنشيط قسمين مختلفين من أدمغة قرود المكاك، ومع تشغيل أحد الأجزاء شجعهم على تحمل مخاطر أكبر على أمل الحصول على مكافأة أكبر، بينما أدى تشغيل القسم الآخر إلى قبول الحيوانات بمكافأة أصغر ولكن أكثر تأكيدًا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون الذين أجروا الدراسة إن هذا البحث يقدم نظرة ثاقبة للجذور العصبية لإدمان القمار، ولكن قبل البحث في الدماغ
بدأ العلماء بمعرفة ما إذا كانت قرودهم الستة تحب المقامرة.
 وقاموا بتدريب قرود المكاك على النظر إلى بقع ملونة مختلفة على الشاشة للحصول على مكافأة مائية.



ومنحت بعض المواقع القرد مكافأة صغيرة بنسبة 90% من الوقت، مخاطرة منخفضة ومكافأة منخفضة، وأعطى آخرون مكافأة أكبر بعشر مرات، لكنها لم تدفع سوى 10% من الوقت، مخاطرة عالية ومكافأة عالية، وبأغلبية ساحقة، ذهبت القرود إلى المواقع ذات المخاطر العالية والمكافأة العالية، مثل المقامر في ماكينة القمار، على الرغم من أنهم قد يخسرون أكثر مما يربحون، إلا أنهم يقامرون وأعينهم على دفع تعويضات كبيرة.



بعد ذلك، حاول الفريق معرفة مناطق الدماغ التي تتحكم في حساب المخاطرة والمكافأة، واختاروا العديد من المناطق المرشحة، وهي مناطق الدماغ المعروفة بأنها تشارك في صنع القرار، وحقنوا كل واحدة منها بمادة كيميائية تمنع الخلايا العصبية من إرسال الإشارات، وعندما عطلوا منطقة معينة، توقفت القرود عن اتخاذ خيارات محفوفة بالمخاطر.



ولم يكن هناك أي مناطق أخرى لها تأثير مماثل، حتى المناطق التي ثبت أنها تلعب دورا في اتخاذ القرار لدى القرود، ولعل المنطقة التي حددها الباحثون هي جزء من منطقة برودمان في الفص الجبهي للقردة، والتى تحتوى على عشرات الأجزاء الأصغر التي ترتبط بجميع أنواع أنشطة الدماغ بما في ذلك الكلام والسمع والحركة.



وعلى وجه التحديد، كانت منطقة برودمان 6 هي التي تشارك في تخطيط الحركة المعقدة والمنسقة، وعند البشر، يشارك الفص الجبهي في الشخصية والتخطيط والتنظيم والسلوك الموجه نحو الهدف.



وتشير الأبحاث السابقة إلى أن الفص الجبهي للمكاك يلعب دورا مماثلا في سلوك الحيوان، وتدعم الدراسة الجديدة، التي نشرت اليوم في مجلة ساينس، هذه الفكرة.



واختبر العلماء بعد ذلك ما إذا كان بإمكانهم استهداف منطقة الدماغ هذه لتشغيل وإيقاف الميل إلى المقامرة، وتحرير الجينات المحلية في منطقة برودمان 6 جعل الخلايا العصبية حساسة للضوء، وتنشط استجابة للضوء الأحمر.



وزرع الفريق مجموعة أقطاب كهربائية خاصة فوق منطقة الدماغ المتغيرة، ولم يسجل هذا الجهاز النشاط الكهربائي للدماغ فحسب، بل قام أيضًا بتسليط أضواء حمراء على سطحه لتشغيل الخلايا العصبية، ثم قاموا بتعريف القرود بلعبة فيديو جديدة، وهي لعبة أعادت إنشاء نفس فكرة اللعبة الأولى ولكنها أضافت بعض العناصر الجديدة.



وكانت لعبة بسيطة حيث تتخذ القرود إما طريقًا آمنًا لجمع موزة واحدة أو طريقًا خطيرًا للحصول على مجموعة كاملة من الموز، وتتحكم القرود في اللعبة من خلال النظر حول الشاشة.



وعندما تم إضاءة وتنشيط الجزء السفلي من منطقة برودمان 6، زادت القرود من المخاطرة، واختارت في كثير من الأحيان المسار الخطير للحصول على مكافأة أكبر.
 ولكن عندما تم تنشيط الجزء العلوي من نفس المنطقة، أصبحوا أكثر حذرًا، واختاروا المسار الأكثر أمانًا بمكافأة أقل.



وكتب فيت ستفورن، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في جامعة جونز هوبكنز، في هذا الصدد: "يشير هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى أن منطقتين متجاورتين في القشرة الأمامية تنظمان معًا موقف المخاطر بطريقة تشبه الدفع والجذب، ويمكنهما زيادة وتقليل البحث عن المخاطر".
 وأضاف ستفورن: "هذا مهم لأنه يفتح إمكانية تحديد الآليات العصبية في الدائرة الكامنة وراء هذه القدرة".












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