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نبتون وأورانوس بألوانهما الحقيقية.. صور جديدة تكشف عن الكواكب بالأزرق المخضر

1/5/2024 2:38:27 PM
(MENAFN- Youm7) اعتقد الجميع أن
كوكب نبتون هو ظل للون الأزرق الداكن، ويختلف تمامًا في اللون عن جاره أورانوس، لأكثر من 30 عامًا، لكن دراسة جديدة كشفت أخيرًا عن الشكل الحقيقي للعملاقين الجليديين، وهما أقرب كثيرًا في اللون مما كان يُعتقد سابقًا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن لون نبتون هو في الواقع لون أخضر مزرق شاحب أو "سماوي"، يشبه أورانوس وأخف بكثير من اللون الأزرق العميق الشهير في الصور الملتقطة من المركبة الفضائية فويياجر 2.





نبتون وأورانوس




وتوفر الصور الجديدة للدراسة أقرب تقريب حتى الآن لما يمكن أن يتم رؤيته بالعين المجردة إذا تمكنا بطريقة ما من السفر إلى هذه الكواكب، وعلى بعد أكثر من 30 مليون ميل، فإنهما أبعد كوكبين رئيسيين معروفين في نظامنا الشمسي.



وقاد الدراسة البروفيسور باتريك إيروين من قسم الفيزياء بجامعة أكسفورد، حيث قال: "لقد اعتقدنا أنه من المفيد الإشارة إلى الألوان الحقيقية لهذه الكواكب"، مضيفا: "لن يتمكن أحد منا من رؤية هذه الكواكب من مركبة فضائية تدور حولها، ومن الصعب جدًا مراقبة الكواكب باستخدام التلسكوبات الأرضية، لذا فإن قلة قليلة من الناس لديهم أي فكرة عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه هذه الكواكب بالفعل."



كما أن أورانوس ونبتون، الكوكبان السابع والثامن في نظامنا الشمسي، هما العملاقان الجليديان الوحيدان في النظام الشمسي الخارجي.



وتتكون هذه الكواكب بشكل رئيسي من سائل كثيف ساخن من مواد جليدية، الماء والميثان والأمونيا، فوق نواة صخرية صغيرة.



وكانت المركبة الفضائية فويياجر 2 التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها في عام 1977، هي التي التقطت صورًا لأورانوس ونبتون أثناء تحليقهما بالقرب من الكوكبين، في عامي 1986 و1989 على التوالي.



وعلى الرغم من أن المركبة الفضائية حققت نجاحًا هائلاً إلا أنها أدت في الواقع إلى سوء فهم حديث لشكل الكوكبين، وذلك لأن Voyager 2 سجلت صورًا متعددة باستخدام مرشحات ألوان مختلفة والتي كان لا بد من دمجها لإنشاء مركبات.



كما أن المشكلة هى أن الصور لم تكن دائمًا متوازنة بدقة لتحقيق مركب ألوان "حقيقي"، خاصة في حالة نبتون، كانت غالبًا ما تكون زرقاء جدًا.



بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين تباين صور نبتون المبكرة من فويياجر 2 بقوة للكشف بشكل أفضل عن ميزات الكوكب مثل السحب والأشرطة والرياح.



وقال البروفيسور إيروين: "في بحثنا، أظهرنا أنه إذا قمت بدمج الصور معًا لإنتاج شيء قريب من اللون "الحقيقي"، فإن هذه الميزات تبدو "باهتة" وغير واضحة إلى حد ما.



ورأى فريق Voyager هذا أيضًا، وبالتالي تقرر دمج الصور معًا بطريقة تنقل الميزات المثيرة للاهتمام علميًا بشكل أفضل، وللكشف عن الألوان الحقيقية، استخدم البروفيسور إيروين وزملاؤه بيانات من تلسكوب هابل الفضائي والتلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.



وأتاحت البيانات المستمدة من الأدوات للفريق إعادة توازن الصور الملونة المركبة التي سجلتها كاميرا Voyager 2، وكذلك الكاميرا واسعة النطاق 3 (WFC3) التابعة لتلسكوب هابل الفضائي.



وكشف هذا أن أورانوس ونبتون هما في الواقع ظل متشابه إلى حد ما من اللون الأزرق المخضر أو "السماوي"، الذي يوصف عادة بأنه لون المياه الضحلة فوق الشاطئ الرملي.



ولعل الفرق الرئيسي هو أن نبتون لديه لمحة طفيفة من اللون الأزرق الإضافي، وذلك بسبب طبقة الضباب الرقيقة على ذلك الكوكب.












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