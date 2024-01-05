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جيف بيزوس مؤسس أمازون: أنا وإيلون ماسك متشابهان جدا فى التفكير

1/5/2024 2:38:27 PM
(MENAFN- Youm7) لم يلتق
جيف بيزوس صاحب أمازون وشركة الفضاء Blue Origin وإيلون ماسك صاحب تويتر وشركة الفضاء SpaceX كثيرا وجهاً لوجه، لكن في مقابلة مع ليكس فريدمان، قال بيزوس إنه وماسك "متشابهان جدًا في التفكير".



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال بيزوس: "أنا لا أعرف إيلون جيدًا حقًا"، مضيفا: "أنا أعرف شخصيته العامة، ولكني أعلم أيضًا أنك لا تستطيع معرفة أي شخص من خلال شخصيته العامة.. هذا مستحيل".



لكن فريدمان كان متفائلاً في المقابلة، قائلاً: "نعم، أتمنى يا رفاق أن تتسكعوا في بعض الأحيان، وتتصافحوا، وأن يكون لديكم نوع من الصداقة التي من شأنها أن تلهم البشرية جمعاء لأن ما تفعلونه هو أحد تحديات كبيرة تنتظر البشرية"، وقال بيزوس إنه يتفق مع فريدمان وخلص إلى القول: "أنا أحب هذه الفكرة".



ويتفق كلا المليارديرين على أن إنشاء مستعمرات بشرية خارج الأرض، ويعتبروها التذكرة لإنقاذ البشرية من الانقراض الجماعي.



وأسس كلاهما شركات فضاء خاصة واستثمرا مئات الملايين إلى مليارات الدولارات في تلك الشركات للمساعدة في تحقيق رؤيتهما.



وأسس بيزوس شركة Blue Origin في عام 2000، وأسس ماسك شركة SpaceX في عام 2002. و يتصور بيزوس أن يعيش تريليون شخص في مستعمرات فضائية بينما يضع ماسك نصب عينيه استيطان المريخ، قال بيزوس لفريدمان: "لا أقول إننا متطابقان". "لكنني أعتقد أننا متشابهان جدًا في التفكير".



وعلى الرغم من أوجه التشابه بينهما، فإن بيزوس وماسك بعيدان كل البعد عن الصداقة، لقد كانوا يتنازعون على عقود وكالة ناسا ويوجهون الإهانات منذ ما يقرب من 20 عامًا.



في مقابلة عام 2020 مع صحيفة نيويورك تايمز، قال ماسك عن بيزوس: "معدل التقدم بطيء جدًا وعدد السنوات المتبقية له ليس كافيًا، لكنني ما زلت سعيدًا لأنه يفعل ما يفعله مع بلو أوريجن. "



كما أنه قبل عام، انتقد بيزوس اختيار ماسك الانتقال إلى المريخ، قائلًا في عرض تقديمي: "أصدقائي الذين يريدون الانتقال إلى المريخ؟ أقول لهم اذهبوا للعيش على قمة جبل إيفرست لمدة عام أولاً وانظروا.. إذا أعجبك، لأنه بمثابة جنة مقارنة بالمريخ".



ومع ذلك، فإن قطبي التكنولوجيا اللذين يمتلكان الرؤية والموارد والقيادة لإنقاذ البشرية من الانقراض، لا يعرفان بعضهما البعض حتى.












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