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تصاعد التوترات كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية وسيئول تجري مناورات والصين تدعو إلى ضبط النفس

1/5/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصاعدت التوترات القائمة أصلا بين الكوريتين بعدما أطلقت كوريا الشمالية الجمعة أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين، ما دفع بسيئول إلى طلب إخلائهما وإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على إحداهما.
وتأتي عملية الإطلاق بعد تحذيرات متكررة من كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ أون من استعدادها للذهاب الى الحرب ضد جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.
وأصدرت أوامر لسكان الجزيرتين بالإخلاء وعلقت خدمات العبارات.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيئول خلال مؤتمر صحافي إن «كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 قذيفة بمناطق جانغسان-غوت في الجزء الشمالي من جزيرة بانغيونغ والمناطق الشمالية من جزيرة يونبيونغ».
وصرحت وزارة الدفاع «هذا عمل استفزازي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية»، مضيفة «يراقب جيشنا الوضع من كثب بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على استفزازات كوريا الشمالية».
وأشارت الوزارة إلى أنه «لم يحدث أي ضرر للشعب الكوري أو الجيش» بعد سقوط القذائف شمال الحدود الفعلية المعروف بخط الحد الشمالي.
وبعد ذلك بقليل أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية في جزيرة يونبيونغ الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب.
من جهتهم، قال مسؤولون محليون في يونبيونغ لوكالة فرانس برس إن السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة مشيرين إلى أن هذا الإجراء اتخذ «وقائيا».
كذلك أبلغت السلطات في جزيرة بانغيونغ التي يبلغ عدد سكانها حوالى ألفي نسمة عن صدور أمر إخلاء فيها.
وأوضح مسؤول محلي في جزيرة باينغنيونغ التي يسكنها حوالي 4900 شخص لوكالة فرانس برس «نحن نصدر إعلانات بالإخلاء».
وحضت الصين من جهتها كل الأطراف على «ضبط النفس» الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين «في ظل الوضع الراهن، نأمل أن تحافظ كل الأطراف على الهدوء وضبط النفس، وتمتنع عن القيام بخطوات تزيد من التوترات وتفادي تصعيد إضافي للوضع وتوفير ظروف لاستئناف الحوار المجدي».
وأضاف «نحن نتابع عن قرب التطورات وتبدلات الوضع في شبه الجزيرة الكورية»، مشيرا الى أن «المواجهات بين الأطراف المعنيين تزايدت في الفترة الأخيرة، والوضع في شبه الجزيرة يبقى على توتره».
وتابع «نظرا إلى موقعها المجاور لشبه الجزيرة دفعت الصين على الدوام للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة وحل مسائل شبه الجزيرة عن طريق الحوار والتشاور».

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