ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 22 600 شهيد

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 22 600 شهيد
التاريخ
1/5/2024 2:35:06 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة عن ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22.600 شهيد منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة في بيان «ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 22.600 شهيد و57.910 إصابات في اليوم الواحد والتسعين للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة»، مشيرة الى سقوط 162 شخصا في 24 ساعة.
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