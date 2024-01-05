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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 22 600 شهيد

1/5/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة عن ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22.600 شهيد منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة في بيان «ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 22.600 شهيد و57.910 إصابات في اليوم الواحد والتسعين للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة»، مشيرة الى سقوط 162 شخصا في 24 ساعة.

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