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العراق يؤكد موقفه الثابت بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه

1/5/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجمعة موقف بلاده «الثابت» بإنهاء حضور التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن بعد «انتهاء مبررات وجوده»، في تصريح يأتي غداة ضربة أميركية في بغداد أودت بقيادي في فصيل موال لإيران.
وجاءت كلمة السوداني خلال حفل تأبيني في الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي بضربة أميركية في بغداد.
وقال رئيس الوزراء العراقي وفق بيان صدر عن مكتبه «نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده».
وأضاف «إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود»، مؤكدا أنه «التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق».
وكانت حكومة السوداني المدعومة من تيارات وأحزاب مقربة من طهران، قد أكدت في الأسابيع الماضية رغبتها في إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد. لكن موقفه الأخير يأتي في ظل توترات متصاعدة في العراق على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وقتل قيادي عسكري وعنصر في حركة النجباء بقصف استهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد الخميس، في ضربة أكدت واشنطن شنتها «دفاعا عن النفس»، واعتبرها العراق «اعتداء» عليه.
وحمل العراق في بيان التحالف الدولي المسؤولية عن «هجوم غير مبرر على جهة أمنية عراقية».

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