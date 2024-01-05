ميرسك تحول مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح حتى إشعار آخر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن الجمعة عن أن سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحول مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن.
وقالت الشركة في بيان إن «كل سفن ميرسك التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، سيتم تحويل مسارها الى الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب»، مشيرة الى أن «كل المعلومات المتوافرة تؤكد أن الخطر الأمني (في البحر الأحمر) يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ».
وكانت ميرسك أعلنت الثلاثاء أن أسطولها لن يستأنف عبور مضيق باب المندب الاستراتيجي بعد تعليق مروره الأحد اثر هجوم الحوثيين على إحدى سفنها.
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