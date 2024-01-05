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ميرسك تحول مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح حتى إشعار آخر

1/5/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن الجمعة عن أن سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحول مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن.
وقالت الشركة في بيان إن «كل سفن ميرسك التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، سيتم تحويل مسارها الى الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب»، مشيرة الى أن «كل المعلومات المتوافرة تؤكد أن الخطر الأمني (في البحر الأحمر) يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ».
وكانت ميرسك أعلنت الثلاثاء أن أسطولها لن يستأنف عبور مضيق باب المندب الاستراتيجي بعد تعليق مروره الأحد اثر هجوم الحوثيين على إحدى سفنها.

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