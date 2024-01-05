إيران تعتقل مشتبهين بهم في تفجيري كرمان وتشيع الضحايا

MENAFN - Al-Anbaa) قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي إن أجهزة الاستخبارات اعتقلت «بعض الأفراد المتورطين» في التفجيرين اللذين تبناهما تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كرمان جنوب البلاد قرب مقبرة القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.

وخرجت تظاهرات الجمعة في عدة مدن من بينها طهران وتبريز (شمال غرب) والأهواز (جنوب غرب) وبندر عباس (جنوب) «لإدانة الهجوم الإرهابي» الذي شنه تنظيم داعش.

وشيع الإيرانيون نحو 90 من ضحايا التفجيرين حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأعلن التلفزيون الرسمي الجمعة أن 89 شخصا قتلوا في التفجيرين بينهم نساء وأطفال، بعد وفاة خمسة جرحى بحسب آخر حصيلة.

ومن بين الضحايا 12 أفغانيا على الأقل.

ودفن الضحايا المتحدرون من كرمان في «مقبرة الشهداء» في كرمان، بينما نقلت الجثامين الأخرى الى المناطق التي يتحدر منها أصحابها.

وشارك الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامة في المراسم.

وقال رئيسي في خطاب ألقاه إن تنظيم داعش الذي تبنى الاعتداء «صنعته» إسرائيل.

وأضاف «اعلموا أن المبادرة اليوم بين أيدينا. وقواتنا هي التي ستحدد مكان وزمان (الرد على اعتداء كرمان)».

وكان الرئيس الإيراني توجه إلى مستشفى في كرمان لعيادة المصابين، بحسب صور نشرتها الرئاسة.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري إن داعش «اختفى، ولم يعد في إمكانه التحرك إلا كمرتزقة لحساب السياسة الصهيونية والأميركية».