تجدد الضربات على غزة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها الرابع

MENAFN - Al-Anbaa) واصلت إسرائيل قصفها وعملياتها البرية في قطاع غزة، غداة عرض وزير دفاعها للمرة الأولى خطة لما بعد انتهاء الحرب، لا يكون بموجبها لحركة حماس أي دور في شؤون حكم القطاع.

وقبيل بدء جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن الجيش الإسرائيلي "تصفية خلية إرهابية" ارادت مهاجمة دبابة في البريج وسط غزة ، وتدمير عدة مواقع لإطلاق قذائف على إسرائيل في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع التي تشهد معارك منذ عدة أيام.

جاء ذلك بعد ساعات من عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خطته "لما بعد الحرب" في قطاع غزة الذي تحكمه (حماس) منذ العام 2007.

وبموجب هذه الخطة، لن تكون في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال "لا حماس" ولا "إدارة مدنية إسرائيلية".

وشكّل الحديث عن "اليوم التالي" للقطاع، وإدارته المدنية والعسكرية، بندا رئيسيا في النقاشات الدائرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبرالماضي. وبقيت التساؤلات عن شكل إدارة القطاع، خصوصا بشقّها الأمني، دون إجابات واضحة.

وكشف غالانت أمام الصحافيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قبل أن يقدّمها إلى المجلس الوزاري الحربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال الوزير للصحافيين إنّه وفقاً لهذه الخطة فإنّ العمليات العسكرية ستستمرّ في غزة إلى حين "عودة الرهائن" و"تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس" و"القضاء على التهديدات العسكرية في القطاع".

وأضاف أنّه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة "اليوم التالي" للحرب والتي بموجبها "لن تسيطر حماس على غزة".

وأكد غالانت أنّه بموجب خطته "لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب"، وأن هذه الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية التحرّك في القطاع للحدّ من أيّ تهديد محتمل.

وشدّد على أنّ "سكّان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإنّ كيانات فلسطينية ستتولى الإدارة بشرط ألا يكون هناك أيّ عمل عدائي أو تهديد ضدّ دولة إسرائيل".

ولم يحدّد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعيّن عليها، وفقاً لخطّته، أن تدير القطاع المحاصر البالغ عدد سكّانه 2,4 مليون نسمة.

وفي وقت لاحق، أصدر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية بيانا يحدد الهدف القتالي للمرحلة الثالثة من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وهو القضاء على ما تبقى من البؤر "الإرهابية" الساخنة في المنطقة.

وقال البيان "في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، تركز الجهود العملياتية على القضاء على قيادة حماس وتمكين عودة الرهائن"، مشددا على أن القتال "سيستمر طالما اعتبر ضروريا".

في المقابل، رفضت الرئاسة الفلسطينية أي خطط إسرائيلية لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة في القطاع.

وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس".

وأضافت أنه "دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أية خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا".

ميدانيا، دوّت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل. وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بصواريخ.

في غضون ذلك، تواصل نزوح سكان القطاع نحو الجنوب سعيا للابتعاد عن المناطق التي تتركز فيها العمليات العسكرية، في ظل الدمار الواسع الذي طالها وفقدان المقومات الأساسيةللحياة.