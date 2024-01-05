وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولته في المنطقة من تركيا

MENAFN - Al-Anbaa) وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مساء الجمعة الى اسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.

وإضافة الى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وسيعقد بلينكن محادثات في اسطنبول السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب اردوغان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين «لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا».

وأضاف «لكن الوزير بلينكن يعتقد أن من مسؤولية الولايات المتحدة قيادة الجهود الديبلوماسية لمواجهة تلك التحديات بشكل مباشر».وخلال زياراته السابقة حاول بلينكن وقف اتساع رقعة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 3 اشهر كاملة.