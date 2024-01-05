المجلس الدستوري في السنغال يرفض ترشح زعيم المعارضة للانتخابات الرئاسية

MENAFN - Al-Anbaa) رفض المجلس الدستوري السنغالي ترشح زعيم المعارضة المسجون عثمان سونكو للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير المقبل على أساس أن ملفه غير مكتمل، حسب ما أعلن محاميه سيري كليدور لي.

وقال المحامي لصحافيين "عندما دخلنا، أبلغنا رئيس (المجلس) باديو كامارا على الفور أن ملف (سونكو) غير مكتمل"، بدون أن يحدد الجزء المفقود.

وكانت السلطات رفضت تسليم المعارض كافة المستندات اللازمة لترشحه، بدعوى شطبه، بحسب قولها، من القوائم الانتخابية بعد إدانته في يونيو الماضي في قضية أخلاقية. لكن فريقه قدم مع ذلك ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري.

وأكدت المحكمة العليا الخميس حكم السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق المعارض بتهمة التشهير، وهو حكم يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية.

وفي إجراء آخر، ادين سونكو في الأول من يونيو 2023 بتهمة استغلال قاصر وحكم عليه بالسجن عامين. ورفض المثول أمام المحكمة وحكم عليه غيابياً.

والمعارض المسجون منذ نهاية يوليو الماضي بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى العصيان، يندد بهذه القضايا معتبراً أنها مؤامرات تهدف إلى إبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وكان أنصار سونكو استعادوا الأمل في ترشّح زعيمهم بعدما أمر أحد القضاة بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية في منتصف ديسمبر الفائت.

وسونكو معارض يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب، وتؤدي الملاحقات القانونية بحقه إلى توتر في الحياة السياسية السنغالية منذ العام 2021، كما أدت إلى جولات عدة من الاضطراباتالدامية.