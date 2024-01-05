إلحاق أبو زمع بـالنشامى يثير دهشة مدربين.. السلمان مدربا في السعودية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

السلمان مدربا في العلا السعودي

اتفق نادي العلا السعودي، مع المدرب الأردني والنجم السابق للكرة الأردنية سليمان السلمان، ليتولى مهمة مدرب اللياقة البدنية في فريق كرة القدم.

وغادر السلمان، أمس، متوجها إلى مصر، للالتحاق بفريق العلا الذي يقيم معسكرا تدريبيا، استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات.

وحصل السلمان على عقد مادي جيد، مع فريق العلا الذي مقره في المدينة المنورة، علما أن التعاقد جاء عن طريق مكتب السلطان للتعاقدات.

ووفق المعلومات، فإن نادي طيبة السعودي الذي مقره أيضا في المدينة المنورة، يرغب في التعاقد مع المدرب الأردني عامر راتب، ولكن دون حدوث خطوات ملموسة حتى الآن بسبب ظروف عمل المدرب، بانتظار حسم القرار قريبا، سواء بالموافقة على العرض أو الاعتذار عن عدم قبوله.

إلحاق أبو زمع بالمنتخب الأول يثير دهشة المدربين

أثار إلحاق مدرب منتخب تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول المشارك بكأس آسيا، دهشة عدد من المدربين المحليين، الذين استغربوا هذه الخطوة التي تنعكس سلبا على المنتخب الأولمبي، رغم إمكانية تفاديها لو تم اختيار مدرب محلي آخر وهم كثر.

وأشار المدربون المنتقدون إلى أن الأولى باتحاد الكرة، الحفاظ على استقرار المنتخب الأولمبي، من خلال استمرار أبو زمع بقيادة تدريبات الأولمبي في الفترة الحالية التي تشهد تجمعا للمنتخب، واختيار مدرب آخر للانضمام للجهاز الفني للمنتخب الأول.

وتساءل المتحدثون عن سبب عدم الاستعانة بأبو زمع قبل فترة طويلة وليس في هذه الفترة الحرجة، مؤكدين أن هذه الخطوة من الممكن أن تنعكس سلبا على عموتة، بحيث أن أي إنجاز قد يتحقق للمنتخب الأول في كأس آسيا، سيحسب للمدرب المحلي أبو زمع، بسبب تدهور نتائج المنتخب مع عموتة، فيما الإخفاق سيتحمله المدرب المغربي وحيدا. وأكد مدربون أن أبو زمع مدرب متميز، ولكنه الآن على رأس عمله في الأولمبي، وكان الأجدى تعيين مدرب محلي آخر، وهم كثر ومتميزون.

عملية لنجم الرمثا الصاعد العواقلة

خضع نجم فريق الرمثا الصاعد لكرة القدم عزالدين العواقلة، لعملية في عينه، أمس. ويعد العواقلة من نجوم الكرة الصاعدين؛ حيث أثبت حضورا لافتا خلال مشاركته مع الفريق الأول في دوري المحترفين، وكشف عن حس تهديفي مميز، جعل البعض يتنبأ له بمستقبل كروي زاهر.

مدرب الحسين إربد موتا يعود بعد غياب طويل

عاد المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم البرتغالي جوا موتا إلى الأردن، بعد رحلة طويلة احتجب فيها عن الفريق.

وجاء غياب موتا بسبب مشاركته في دورة تدريبية في البرازيل، أجبرته على الاحتجاب عن الفريق خلال ثلاث مباريات بدوري المحترفين، قبل أن يعود المدرب ويمدد الإجازة، للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وينتظر أن يباشر فريق الحسين إربد قريبا تدريباته، بقيادة موتا، استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين.

اللجنة التأديبية تعاقب الفيصلي والرمثا

فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عقوبات مختلفة على ناديي الفيصلي والرمثا، على خلفية أحداث مباراة جمعت الفريقين في منافسات دوري الفئات العمرية.

ومن القرارات إيقاف إداري الفيصلي علاء الخوالدة 15 شهرا، وغرامة مالية مقدارها 500 دينار، إيقاف لاعب الفيصلي حمزة اليماني 4 مباريات رسمية وتغريمه 400 دينار، إيقاف لاعب الفيصلي يعقوب اليماني 4 مباريات وغرامة 400 دينار، إيقاف مدير فريق الرمثا عبدالله الدردور 15 شهرا وغرامة مالية 400 دينار، إيقاف لاعب الرمثا عبدالله الشقران 4 مباريات وغرامة 400 دينار، وإيقاف لاعب الرمثا محمد يوسف 4 مباريات وغرامة 400 دينار.

لاعبون يرفضون التدريبات وقاعدة الاحتجاب تتوسع

يواصل لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، التعبير بوسائل عدة، عن سخطهم على تأخر الأندية في صرف الرواتب الشهرية، ما أثار حفيظتهم، ودفعهم لخطوات تصعيدية مختلفة.

وانتهج عدد كبير من اللاعبين، سياسة الاحتجاب عن التدريبات وبشكل جماعي، للضغط على الإدارات لتأمين رواتبهم الشهرية، حيث بدأت هذه السياسة تضرب أندية خلال مباريات مرحلة الذهاب، قبل أن تتوسع هذه القاعدة لتشمل عددا من الأندية.

وأكد لاعبون، في تصريحات لـ"الغد"، أن إدارات أنديتهم لم تعد تهتم بردود فعلهم، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد توقفا للمباريات الرسمية، وبالتالي عدم الاهتمام باحتجاب الفريق عن التمارين، على أمل أن تنفرج الأمور لاحقا.











المدرب عامر راتب -( أرشيفية)