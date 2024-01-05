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المرض يجتاح صفوف مانشستر سيتي.. وبوكيتينو يزيد الغموض حول جالاجر

1/5/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن لاعب وسطه الإسباني رودري، قد يغيب عن مواجهة الفريق المقبلة أمام هيدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
سيبدأ مانشستر سيتي، حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأحد ضد هيديرسفيلد، لكن من غير المرجح أن يشارك اللاعب الدولي الإسباني بسبب موافقة النادي على منحه إجازة اضطرارية بسبب وفاة جدته.
وأكد جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل المباراة: ""لقد توفيت جدته.. إنه في مدريد اليوم وغدا. آمل أن يعود للمباراة، لكن العائلة هي الأهم".
وقد يكون رودري واحدا من عدد من نجوم الفريق الأول الذين ربما لن يكونوا متاحين مساء غد، حيث كشف جوارديولا أن "الحمى" اجتاحت فريقه.
ويتعافي كل من ماثيوس نونيز، وسكوت كارسون، وبرناردو سيلفا، وكالفن فيليبس حاليا من المرض.
ولم يتدرب فيليبس لمدة 5 أيام بعدما اشتد به المرض، واعترف جوارديولا بأن لاعبيه كانوا "يعانون".
لكن يمكن لمشجعي مانشستر سيتي أن يتطلعوا قريبا إلى عودة الثلاثي الأساسي إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو وكيفن دي بروين.
يونايتد يتطلع لضم لاعب إكوادوري
أكدت تقارير صحفية أمس، أن مانشستر يونايتد، جاهز لخوض معركة مع منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لضم لاعب إكوادوري.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع اللاعب الإكوادوري أوسكار زامبرانو البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يقدم مستويات مميزة في الدوري الإكوادوري مع ناديه إل دي يو كيتو.
لكن "ذا صن" تابعت أن مانشستر يونايتد، يواجه منافسة من ناديين إنجليزين للتعاقد مع زامبرانو، هما برايتون ولوتون تاون.
وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد ينوي التحرك سريعا، لعدم إضاعة فرصة التعاقد مع اللاعب، خصوصا وأنه تلكأ قبل أعوام في مفاوضاته مع لاعب إكوادوري آخر هو مويسيس كايسيدو، قبل أن يقرر اللاعب الانتقال إلى برايتون.
وسنحت الفرصة أمام مانشستر يونايتد، للتعاقد مع كايسيدو من إنديبندينتي ديل فالي مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني فقط، لكن برايتون بدا أكثر جدية لخطخ خدمات اللاعب، الذي انتقل لاحقا في صفقة صخمة إلى تشيلسي مقابل 115 ملايين جنيه استرليني.
ويبحث مانشستر يونايتد عن لاعب وسط جديد، في ظل عدم قدرة البرازيلي كاسيميرو على تقديم العروض ذاتها التي اعتاد تقديمها في السابق.
بوكيتينو لا يضمن بقاء جالاجر
اعترف مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، بأنه لا يستطيع ضمان بقاء قائد فريقه كونور جالاجر في النادي حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية.
وأصبح جالاجر لاعبًا رئيسيًا في البلوز تحت قيادة الأرجنتيني هذا الموسم، حيث شارك أساسيًا في 19 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة، لكن لاعب تشيلسي الشاب يعتبر من اللاعبين القلائل الذين يمكنهم مغادرة "ستامفورد بريدج" هذا الشهر.
وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى رغبة توتنهام في الاستفادة من خدمات جالاجر الذي ينتهي عقده مع تشيلسي بعد 18 شهرا، ولا يمانع "البلوز" كسب مبلغ جيد من المال من خلال اللاعب.
اضطر بوكيتينو إلى الرد على الأسئلة التي تدور حول مستقبل جالاجر، قبل مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد بريستون.
وقال بوكيتينو: نحن بحاجة للحديث عن أشياء كثيرة ولكن من الواضح أن كونور (لا يزال لديه) عقدًا معنا لمدة عام ونصف. لا شيء للإعلان عنه، النادي سعيد به، وهو سعيد هنا".
ولكن عندما تم الضغط على بوكيتينو أكثر حول إمكانية رحيل جالاجر خلال نافذة الانتقالات الحالية، كان المدرب أكثر غموضًا، وأصر على أنه لا يستطيع حتى ضمان بقائه هو نفسه في النادي.
وأضاف: "انظر، لا أستطيع أن أضمن أنني سأكون هنا غدًا! في كرة القدم، يمكن أن تحدث أشياء مختلفة. (هناك) قرارات بين النادي واللاعب. فقط اللاعب يمكنه ضمان البقاء. اللاعب أكثر من النادي لأن لديه سنة ونصف في عقده".
وتابع: "يمكن لـه أن يقول.. سأكون هنا لأن عقدي يسمح لي بالتواجد هنا. الأمر يتعلق باتخاذ القرار الصحيح للنادي واللاعب والفريق".
وفيما يتعلق بالتعاقدات المحتملة، قال بوكيتينو إنه سعيد بفريقه، لكنه يعمل مع مالكي النادي بشأن الصفقات المحتملة، وأردف: "نحن نتحدث دائمًا كل يوم ونقوم بتقييم الفريق. هناك بعض اللاعبين الذين نمتلكهم مثل أندريه سانتوس الذي عادوا من إعارته، نحن بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات".
وواصل: "أعتقد أنني سعيد بالفريق الذي أملكه. نركز على محاولة استعادة الفريق الذي لدينا. نقوم بتقييم الأمور. إذا رأينا بعض الإمكانية (للتعاقد مع لاعبين) فربما يمكننا القيام بذلك، لكن في الوقت الحالي (لم نتخذ) أي قرار".
انتهاء موسم بيريسيتش
استبعد مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، أن يلعب أحد النجوم البارزة مرة أخرى مع فريقه.
وأكد بوستيكوجلو، أن من المتوقع ألا يعود الكرواتي إيفان بيريسيتش إلى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي، بسبب الإصابة، ما يعني انه لن يلعب مباراة أخرى مع النادي الذي ينتهي عقده معه الصيف المقبل.
وبدأ بيريسيتش الذي سيبلغ 35 عامًا الشهر المقبل، بشكل رائع تحت قيادة بوستيكوجلو، لكنه أصيب بعد ذلك بالرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى خلال أيلول (سبتمبر).
وتعهد اللاعب الكرواتي المخضرم بالعودة إلى الملاعب، قبل بطولة كأس أوروبا الصيف المقبل، لكن بوستيكوجلو، أوضح بيريسيتش اللاعب لن يشارك مرة أخرى هذا الموسم.
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يلعب بيريسيتش مرة أخرى هذا الموسم، أجاب بوستيكوجلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لا. إنه يعمل بجد لكي أكون عادلاً مع إيفان، من الواضح أن لديه بعض الالتزامات مع المنتخب الوطني ويريد العودة في أقرب وقت ممكن. لقد كان خسارة كبيرة بالنسبة لنا".
وأضاف: "اعتقدت هذا العام أنه سيكون مساهمًا مهمًا حقًا بسبب خبرته، ورأينا ذلك في المباريات القليلة الأولى بسبب الطريقة التي أثر بها على المباريات، ولكن نعم، لن يفعل ذلك.. ومن غير المرجح أن يلعب لنا مرة أخرى".
وتعاقد توتنهام مع بيريسيتش في عهد المدرب أنتونيو كونتي صيف العام 2022 بعقد لمدة عامين، يتقاضى من خلاله اللاعب 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
المرشحون لجائزة لاعب الشهر
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن لائحة مكونة من 8 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في المسابقة، عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويتقدم لاعب ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد القائمة، بعدما ساهم في فوز فريقه بـ4 مباريات خلال الشهر مقابل تعادلين، وسجل هدف الفوز الثمين في مرمى فولهام (4-3).
وضمت القائمة أيضا لاعب وولفرهامبتون ماثيوس كونيا، الذي سجل خلال الشهر 3 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة، ونجم وست هام يونايتد محمد قدوس الذي أحرز 4 أهداف.
ويبرز أيضا لاعب كريستال بالاس مايكل أوليسيه العائد من الإصابة، والذي أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ونجم تشيلسي كول بالمر، الذي سجل 4 أهداف وصنع هدفين.
وترشح من بورنموث لاعبين، هما المدافع ماركوس سينيسي الذي أحرز هدفين وساهم في نظافة شباكه خلال 3 مباريات، والمهاجم دومينيك سولانكي الذي أحز 6 أهداف خلال الشهر.
ويتواجد قائد توتنهام سون هيونج مين ضمن القائمة أيضا، بعدما أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.-(وكالات)

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