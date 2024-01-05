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البحرين أقوى المرشحين لاستضافة طاولة غرب آسيا الأولمبية

1/5/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الاجتماع المهم، الذي يعقده مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا برئاسة الأردني طارق الزعبي، فإن البحرين تعتبر من أبرز المرشحين لاستضافة تصفيات منطقة غرب آسيا التي تقام خلال الفترة من 6 ولغاية 8 آذار (مارس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ورغم تقدم اتحادات الأردن وقطر والعراق لاستضافة هذه التصفيات إلا أن التوافقات التي شهدتها الأيام الماضية رجحت بنسبة كبيرة فوز الملف البحريني، خصوصا وأن الأردن الذي كان ملفه المرشح الأبرز لنيل ثقة اتحاد غرب آسيا، قد استضاف النسخة الأخيرة من التصفيات التي جرت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب مطلع العام 2020.
وينتظر أن يصدر اليوم القرار الرسمي باستضافة البحرين للتصفيات الأولمبية، اضافة إلى القرارات الأخرى التي سيتخذها اتحاد غرب آسيا، وخصوصا التي تتعلق بمواعيد بطولاته المقبلة التي تقام العام الحالي، بعد أن كان من المقرر أن تقام العام الماضي في لبنان، والتي تم تأجيلها بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
ويذكر أن التصفيات الأولمبية المخصصة لدول غرب آسيا يتحظى بأشراف من الاتحاد الدولي بالتعاون والتنسيق الكامل مع الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا، وتحظى عادة بمتابعة واهتمام كبيرين نظرا لأهميتها وقوة اللاعبين واللاعبات المشاركين فيها، والذين يمثلون كافة دول منطقة غرب آسيا المنتسبة للاتحاد ومقره العاصمة عمان.
في تصفيات النسخة الأخيرة تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي عن فئة اللاعبين، بينما تأهلت لاعبة المنتخب السعودي هند ظاظا عن فئة السيدات، في الوقت الذي يحق فيه لكل دولة مشاركة لاعبين اثنين عن كل فئة.
إلى ذلك ينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني عن اللاعبين الأربعة الذين سيمثلون الأردن في تصفيات 2024، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال اللقاءات المخصصة للتصفيات التي بدأت منذ فترة بمشاركة اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز المتقدمة في بطولة المملكة التصنيفية لفئتي الرجال والسيدات.
خطة الاتحاد 2024
ينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني برئاسة طارق الزعبي عن خطة نشاطاته للعام الحالي 2024، والتي ستكون حافلة سواء التي تتعلق باقامة البطولات المحلية، ومشاركات المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية، إضافة إلى بعض النشاطات الأخرى التي تعنى بالتطوير ونشر اللعبة، والتي تركز على الفئات العمرية باعتبارها القاعدة الرئيسية لعملية التطوير الشاملة.
وكان الاتحاد اقام في العام 2023 كافة نشاطاته المحلية، والتي حققت نجاحات واسعة، حيث شكلت جولة عمان من بطولات العالم علامة فارقة لكرة الطاولة الأردنية من خلال مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم اللعبة في العالم، إضافة إلى بطولة الأردن الدولية للفئات العمرية.
وأقام الاتحاد كافة نشاطاته المحلية سواء للرجال والسيدات أو الفئات العمرية ومن أبرز هذه البطولات دوري أندية الدرجة الأولى والتي توج فيها فريق الأرثوذكسي بطلا، وحصول فريق مدينة الحسين للشباب على المركز الثاني، وفوز فريق حمادة بلقب دوري أندية السيدات، ودوري أندية الدرجة الثانية، والتي شهد فوز فريق الكرك بلقب البطولة، وحصول فريق الأقصى على المركز الثاني، وتأهل الفريقين معا لدوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2024، مثلما فاز اللاعب زياد عزيز بلقب بطولة المملكة للرجال، ورائد الدميسي بفئة تحت 19 سنة، وعيسى الشماع بفئة 17، وفئة 15، وجاد بيساني بفئة 17، ويامن الجعافرة بفئة 13، وركان الزعبي بفئة 11، وفازت تيماء أبو يمن بفئة السيدات، وريناد الحسني بفئة 19 سنة وبتول باسم بفئة 17، وجنى ايمن بفئة 15، وغلا أيمن بفئة 13، وايلين أيمن بفئة 11.

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