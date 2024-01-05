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شلباية يتوج بزوجي كانبيرا.. ووالده ينتقد تصريحات اتحاد التنس

1/5/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - نجح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، في الظفر ببطولة“كانبيرا تشالنجر” ذات الـ 125 نقطة لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، على ملاعب صلبة في أستراليا.
وجاء فوز شلباية وزميله رينكون على الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون أمس، بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و6-3، ليحققا أول ألقابهما في العام الجديد، بعد سلسلة من النتائج والمستويات المميزة في البطولة.
واستطاع شلباية البالغ من العمر 20 عاما مع زميله رينكون (المصنف 181 عالميا)، تخطي الثنائي الأسترالي تريستان شولكيت وآدم والتون بمجموعتين لواحدة بنتيجة 3-6، 6-3 و10-5 بالدور ثمن النهائي، قبل أن يتجاوزا في ربع النهائي الثنائي البرازيلي مارسيلو ديمولينير والهولندي بارت ستيفينس بمجموعتين نظيفتين 6-4 6-4، فيما تغلبا بالمربع الذهبي على منافسيهما الكولومبي كريستيان رودريجز والإكوادوري دييجو هيدالجو بمجموعتين لواحدة بواقع 5-7، 7-6 و12-10.
ويحتل اللاعب الأردني المركز 185 عالميا بالتصنيف الأخير، إذ قفز 10 مراكز عن التصنيف الماضي، علما بأنه ما يزال في صدارة اللاعبين العرب، وينتظره تقدم آخر في التصنيف المقبل بعد غد الاثنين لدى رابطة اللاعبين المحترفين.
وفي منافسات البطولة نفسها على الصعيد الفردي، لم ينجح شلباية في بلوغ الجدول الرئيسي للمنافسات، بعد أن خسر من أمام منافسه الإيطالي أندريا فافاسوري (المصنف 157 عالميا)، بخسارته بمجموعتين دون رد وبواقع 2-6 و4-6، علما بأنه تجاوز نظيره الأسترالي هايدن جونس (المصنف 1315 عالميا) في الدور الأول من التصفيات، بالتغلب عليه بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و6-4.
وسيخوض شلباية بطولة أستراليا المفتوحة (إحدى بطولات الجراند سلام) للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلعب البطولة من التصفيات، إذ تقررت مشاركته في الأدوار التمهيدية نظرا لتصنيفه المتقدم بالفترات الماضية، علما بأن البطولة التي تنطلق في 15 من الشهر الحالي، تشهد مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وعلى صعيد منفصل، أبدى والد اللاعب عبد الله، خالد شلباية استغرابه من تصريح رئيس اتحاد التنس الأرضي، عن وجود تنسيق مسبق من الاتحاد مع الاتحاد السعودي لمنح بطاقة الاستثناء في بطولة الجيل المقبل، والتي أقيمت في جدة موخرا.
وأوضح والد اللاعب أن الاتحاد السعودي خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، طلب من رابطة محترفين التنس الأرضي، الجهة المسؤولة عن الموافقة على منح بطاقة الاستثناء ضمن شروط خاصة ومتوافقة مع مستوى أفضل 8 لاعبين تحت عمر 21 على مستوى العالم.
وأضاف:“تم إبلاغ عبدالله رسميا بذلك منتصف شهر تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي بكتاب رسمي من رابطة محترفي التنس بالموافقة على منحة بطاقة الاستثناء للمشاركة في هذه البطولة، خصوصا بعد فوزه في بطولة تشارلستون للمحترفين في الولايات المتحدة الأميركية، والأداء المميز في بطولات عدة قبل بداية بطولة الجيل المقبل”.
وشكر والد اللاعب الاتحاد السعودي ورئيسته أريج المطبقاني لمتابعتها وتقديرها لإنجازات عبدالله كأفضل لاعب عربي تحت 21 سنة، وكمصنف أول عربيا بطلب الموافقة لبطاقة الاستثناء كأول عربي يشارك في بطولة بهذا المستوى، إضافة إلى أنه اللاعب الأردني الذي يمثل الأردن في البطولات العالمية لكرة المضرب ضمن رابطة المحترفين.
وأكد على أن مشاركات ابنه في البطولات السابقة خلال السنوات الماضية لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد باتحاد التنس الأردني، متمنيا من الاتحاد شفافية أكبر والتركيز في اللقاءات الرسمية والصحفية على مشاركة ونتائج وإنجازات اللاعبين المحليين المشمولين ضمن خططه الرسمية.
وتابع:“مما لا شك فيه أن إنجازات عبدالله في بطولات مختلفة ضمن رابطة محترفي التنس في دول عدة، فخر كبير للرياضة الأردنية، لكن برنامج وخطط ومشاركات اللاعب يتم التاكيد والموافقة عليها من خلال فريق العمل المتواجد معه من أكاديمية نادال الإسبانية فقط، وهي الجهة الرسمية إلى جانب الرعاة للتصريح عن نشاطه أو مشاركاته فقط، وعلى الصعيد المحلي تقتصر تصريحات اللاعب وتمثيله عن طريقي فقط”.

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