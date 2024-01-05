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سمرين أمام تحد جديد في راسينج ستارز أمام البريطاني أوفوري

1/5/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - ينتظر الملاكم الأردني بدر سمرين مواجهة مرتقبة في عرض“راسينج ستارز”، والذي سيقام يوم 13 من الشهر الحالي في أبو ظبي، بمشاركة 8 لاعبين عرب وأجانب، في أول مشاركاته بالعام الجديد على صعيد الملاكمة الاحترافية.
ويلتقي سمرين مع اللاعب البريطاني جيف أوفوري البالغ من العمر 33 عاما في الوزن الخفيف تحت 61.2 كغم، في مواجهة صعبة على الطرفين، في ظل المستويات القوية التي قدمها الإثنان خلال النزالات السابقة، علما بأن النزال يتكون من 10 جولات بواقع 3 دقائق لكل جولة.
ونجح سمرين البالغ من العمر 23 عاما، في تسجيل الفوز بجميع نزالاته السابقة بعالم الاحتراف وعددها 9 مواجهات، انتهت 8 منها بالضربة القاضية، ما يؤكد تفوق وقوة الملاكم الأردني على جميع منافسيه من مختلف دول العالم، كما سيشهد الحدث مشاركة شقيقه هشام سمرين أيضا.
وجاءت انتصارات سمرين في العام 2021 على كل من الغاني جوشوا بارنور، المصري معز علام، الأوزبكي شاروبيدين جورخونوف والهندي ديجاري ماهيش، فيما فاز في العام 2022 على كل من التشيكي دينيس بارتوس، الأذري فؤاد تارفيردي والأوزبكي مورودجون يوكوبوف، قبل أن يسجل فوزين في العام الماضي 2023 على الروماني فيوريل سيميون والمكسيكي خوسيه جونزاليس.
وتحدث سمرين لـ“الغد”، مؤكدا جاهزيته لمواجهة أوفوري ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز العاشر على التوالي والمحافظة على سجله خاليا من الهزائم، مبينا بأنه استعد للنزال من خلال التدرب 10 أسابيع في نادي“راونتين” بدبي.
وأضاف:“تشتمل تدريباتي الفنية والبدنية مع المدرب الفلبيني روبرت تورما، ومدرب اللياقة البدنية طارق الزعيم، على دراسة المنافس والعمل على نقاط القوة والضعف لديه، وأنا واثق من قدرتي على عدم مواجهة صعوبات في تخطيه والفوز بالنزال”.
وبين سمرين بأنه يتواجد في المركز 124 عالميا من أصل 2251 لاعبا، مشددا على ضرورة الفوز ودخول عالم المائة، وأنه سيعمل خلال العام الحالي على المشاركة في 5 نزالات على الأقل، والمنافسة على لقب دولي.
ونصح سمرين الملاكمين الأردنيين بالتوجه لعالم الاحتراف في الملاكمة، رغم اختلاف بعض القوانين عن الهواة، من حيث عدد الجولات، والقوانين وحجم القفاز الأصغر، وغيرها من الأمور التي تصعب من طبيعة النزال، مع شعوره بالفخر بأنه الملاكم الأردني الأول الذي دخل هذا العالم منذ عامين تقريبا.
وأضاف:“استغرب عدم دخول زملائي الملاكمين في الأردن عالم الاحتراف رغم إمكانياتهم الفنية والبدنية في تحقيق أفضل النتائج، وانضمام أخي هشام مؤخرا قد يشكل لهم دافع في ذلك، حيث نجح في تسجيل فوزه الأول، ويشارك في الحدث الحالي وسيواجه لاعب من إندونيسيا”.
كما قدم سمرين شكره للجماهير الأردنية التي تتابعه باستمرار في نزالات الاحتراف، والتي تتقدم كثيرا عن ملاكمة الهواة من حيث القوة والجوانب المالية، متمنيا منها ومن الجالية الأردنية في الإمارات مساندته في النزال المرتقب الأسبوع المقبل، مثلما ثمن دعم رعاته مثل“آي ديزاين جولد”، و”فيشير 8”، و”هايب اينرجي درينك”.

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