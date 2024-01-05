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شباب الحسين يحرر 3 لاعبين ويعسكر استعدادا لـطائرة غرب آسيا

1/5/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - قرر مجلس إدارة نادي شباب الحسين، تحرير 3 لاعبين من فريق الكرة الطائرة، والموافقة على انضمامهم إلى فريق العودة، مؤكدا على سياسة الإحلال والتجديد ورفد الفريق الأول بالمواهب الشابة من قاعدة الفئات العمرية المتميزة.
واستغنى شباب الحسين عن الثلاثي محمد النقيب، أسامة مرعي، وعبدالكريم مرعي، الذين سينضمون إلى العودة لمشاركته منافسات الموسم المقبل، متمنيا التوفيق للاعبي في مهمتهم الجديدة.
وعن موعد قدوم المحترفين النيجيري أولا والغاني عبدالحميد، قال عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين ومدير نشاط الكرة الطائرة صالح الشيخ أحمد لـ”الغد”:“أنجزنا معاملات قدوم المحترفين عبر الجهات الرسمية، بانتظار صدور الموافقات النهائية، وبعد صدورها سيتم حجز تذاكر السفر للمحترفين لقدومهما إلى الأردن، والمتوقع خلال الأسبوع المقبل، مع بدء العد التنازلي للمشاركة في بطولة غرب آسيا الشهر المقبل”.
وحول تحضيرات فريق شباب الحسين للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية، أجاب صالح:“انطلقت تدريبات شباب الحسين من عدة أيام، بقيادة المدير الفني وليد العسود، ومساعده حسن حسونة، والتزام جميع اللاعبين، وبدأت التحضيرات بمرحلة الإعداد البدني من خلال تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، ثم تدريبات الكرة الطائرة في قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ونحضر حاليا للدحول في معسكر تدريبي مغلق في مدينتنا الرياضية بمنطقة صالحية العابد، سنكثف فيه التحضيرات من خلال تدريبات صباحية ومسائية، ونخوض العديد من المبارايات الودية مع المنتخبات الوطنية والفرق التي باشرت الإعداد للموسم المقبل”.
ويأمل شباب الحسين، تجاوز ما حققنه في النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في عمان، بعدما حل سادسا على سلم ترتيب البطولة، وكان قريبا من دخول المربع الذهبي، عندما تقدمنا بنتيجة 2-0 على الكويت الكويتي، قبل أن يخسر بنتيجة 2-3.
وتحدث الشيخ أحمد عن توقعاته حول النسخة الثانية من البطولة الإقليمية التي ستقام في سلطنة عمان، قائلا:“الأندية المشاركة معروفة على الساحة العربية، ومدججة بأفضل اللاعبين المحليين والمحترفين، ما يشير إلى قوة المنافسة في مبارياتها، إلا أن شباب الحسين ينشد التمثيل المشرف وتحقيق نتائج لافتة للكرة الطائرة الأردنية”.
وأردف:“نتطلع للمنافسة بقوة على المراكز الأولى، والاستفادة من وجباتها الاحتكاكية التنافسية، بما يزيد من جاهزيتنا ويدفع حظوظنا بقوة في منافسات البطولة العربية، والتي ستقام في عمان بعد أيام من مشاركتنا الإقليمية”.

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