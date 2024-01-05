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النشامى يهتدي لطريق الانتصارات من بوابة قطر

1/5/2024 2:34:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - قلب المنتخب الوطني لكرة القدم الطاولة على مستضيفه القطري وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت بينهما، الجمعة، على ستاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحضيرات الطرفين لنهائيات كأس آسيا.
وهذا أول فوز للمنتخب الوطني تحت الإدارة الفنية للمدرب المغربي الحسين عموتة، بعد 7 مباريات رسمية ودية لم يعرف فيها طعم الانتصارات.
ودفع عموتة بتشكيلة أساسية مكونة من يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.
وتقدم أصحاب الأرض بالنتيجة في الشوط الأول عبر اللاعب أكرم عفيف (أفضل لاعب بقارة آسيا 2019) من علامة الجزاء عند الدقيقة التاسعة، وسط إهدار العديد من الفرص عبر لاعبي المنتخب الوطني، لينتهي الشوط الأول بتقدم“العنابي” بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، استعاد المنتخب عافيته وتمكن من تعديل النتيجة بعد مرور 3 دقائق عبر المهاجم يزن النعيمات، ليضع بعدها علي علوان المنتخب في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 58 من علامة الجزاء، فيما أجرى المدرب عدة تبديلات للوقوف على مستويات اللاعبين الفنية والبدنية.
وتعد هذه المواجهة الودية قبل الأخيرة ضمن سلسلة المباريات الودية، التي منحته دافعا معنويا قبل المباريات الرسمية، علما بأن المنتخب خسر الأسبوع الماضي من المنتخب اللبناني بهدفين لهدف.
ويواصل المنتخب الوطني اليوم تدريباته في الدوحة تحضيرا للمواجهة الاستعدادية الأخيرة للبطولة القارية، حيث يلتقي نظيره الياباني يوم الثلاثاء المقبل، قبيل بدء مشاركته التاريخية الخامسة في البطولة الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالمجموعة الخامسة في النهائيات الآسيوية، بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 15 من الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية على ستاد الثمامة في 20 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب البحريني في 25 من الشهر نفسه على ستاد خليفة الدولي.

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