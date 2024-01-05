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30-30-30.. طريقة صيحة جديدة لفقدان الوزن هذه تفاصيلها

1/5/2024 2:34:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدت الحاجة للحفاظ على الوزن المناسب، من الناحيتين الجمالية والبيولوجية، إلى ظهور العديد من طرق فقدان الوزن؛ إذ تشكل زيادة الوزن مخاطر صحية خطيرة، فهي تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان. كما أن الوزن الزائد يجهد المفاصل، مما يؤدي إلى مشاكل في الحركة.
كذلك ترتبط السمنة بتحديات الصحة العقلية، بما يشمل الاكتئاب. ويمكن أن تؤثر أيضاً على جودة النوم ووظيفة الجهاز التنفسي. وبشكل عام، تمتد مخاطر زيادة الوزن إلى الصحة البدنية والعقلية والعاطفية، مما يؤكد أهمية الحفاظ على وزن صحي من أجل نوعية حياة أفضل.
ووفق صحيفة Times of India، فإن إحدى طرق فقدان الوزن التي تنتشر بشكل جنوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي طريقة فقدان الوزن 30-30-30 التي تركز على خلق نمط حياة شامل ومتوازن من خلال دمج الممارسات الواعية في 3 مجالات رئيسية هي: التغذية والتمارين الرياضية والوعي الذهني.
التغذية
يمكن تخصيص جزء من تركيز الشخص للحفاظ على نظام غذائي متوازن ومغذ. ويوصى بتضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية بنسبة 30 %. كما يجب الحرص على الحصول على طبق ملون يمثل العناصر الغذائية المتنوعة، مع مراعاة أحجام الوجبات لتجنب الإفراط في تناول الطعام بنسبة 30 % أخرى.
أما الـ30 % الأخيرة في التغذية، فتتعلق بشرب الماء الذي يعد عنصراً حاسماً في خطة التغذية المتوازنة، لأنه يدعم وظائف الجسم والصحة العامة.
التمارين الرياضية
تتضمن الطريقة الجديدة تخصيص 30 % من روتين اللياقة البدنية لتمارين القلب والأوعية الدموية. إذ تسهم الأنشطة، مثل الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة أو المشي السريع، في تحسين صحة القلب وزيادة القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية.
ويتم تخصيص نسبة 30 % أخرى من روتين التمارين الرياضية لتدريبات القوة، حيث يمكن دمج رفع الأثقال أو تمارين وزن الجسم أو تدريب المقاومة لبناء قوة العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتعزيز اللياقة الوظيفية العامة. أما نسبة الـ30 % المتبقية فيجب تخصيصها لتمارين المرونة وممارسات الحركة الواعية مثل اليوغا أو البيلاتس. وتعمل هذه الأنشطة على تحسين المرونة وصحة المفاصل، بالإضافة إلى توفير فترة راحة عقلية، وتعزز الاتصال بين العقل والجسم.
اليقظة الذهنية
يخصص النظام الغذائي 30-30-30 نسبة 30 % لليقظة الذهنية في التغذية، بمعنى أنه يجب دمج التركيز الذهني في عادات الأكل للشخص، حيث يأخذ وقتاً كافياً لتذوق وتقدير كل قضمة، مع الانتباه إلى إشارات الجوع والامتلاء. ويمكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى تحسين عملية الهضم وعلاقة صحية مع الطعام.
كما أن التركيز الذهني بنسبة 30 % في النشاط البدني يساعد على تركيز الأحاسيس في الجسم والأنفاس أثناء التدريبات، مما يعزز فعالية التمارين الرياضية والصحة العقلية في آن واحد.
ويتم تخصيص نسبة 30 % أخيرة لممارسات اليقظة الذهنية مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق. كذلك يمكن لهذه الأنشطة أن تقلل من التوتر وتحسن الوضوح العقلي وتسهم في التوازن العاطفي العام.
نصائح يجب اتباعها
إن طريقة 30-30-30 هي إطار عام. قد يحتاج الأفراد إلى تخصيص النهج بناء على أهدافهم المحددة ومستويات اللياقة البدنية وأي اعتبارات صحية. وقبل اعتماد نظام غذائي أو تمرين جديد، خاصة للأفراد الذين يعانون من حالات أو مخاوف صحية موجودة مسبقاً، ينصح باستشارة الطبيب المعالج أو استشارة اختصاصي لياقة بدنية للحصول على مشورة شخصية.
كما يجب على المبتدئين أن يتجهوا تدريجياً إلى طريقة 30-30-30، مما يسمح لأجسامهم بالتكيف مع العادات الغذائية الجديدة وممارسة التمارين الرياضية. ويجب الانتباه إلى إشارات الجسم. فإذا كان هناك جانب معين يبدو مرهقاً للغاية أو غير مريح، ربما يكون من الضروري إدخال تعديلات فورية مع إعطاء الأولوية دائماً للسلامة والرفاهية.-(العربية نت)

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