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تقارير عن أفكار انتحارية بسبب أدوية السكري وإنقاص الوزن

1/5/2024 2:34:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- تعمل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على تقييم التقارير التي تتمحور حول الآثار الجانبية لأدوية مثل "Ozempic" و"Mounjaro" و"Wegovy"، مثل تساقط الشعر، والأفكار الانتحارية التي تنتاب الأشخاص الذين يتناولونها.
وكانت هذه الأدوية، المعروفة باسم منبهات مستقبلات GLP-1، لعلاج مرض السكري أو فقدان الوزن حصلت على إذن الاستخدام. وهي تشمل "سيماغلوتيد" الذي يحمل اسم العلامات التجارية "Ozempic"، و"Rybelsus"، و"Wegovy"؛ و"الليراغوتيد"، الذي يحمل اسم العلامتين التجاريتين "Saxenda" و"Victoza"؛ و"tirzepatide"، المعروف تجاريا باسمي "Mounjaro" و"Zepbound". وتحاكي هذه الأدوية GLP-1، وهو هرمون يُصنع بشكل طبيعي في الجسم، وتشمل أدواره إبطاء مرور الطعام عبر المعدة.
وتعمل إدارة الغذاء والدواء الأميركية على "تقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراء تنظيمي" بعدما تلقى نظام الإبلاغ عن الأحداث الضارة (FAERS) التابع للوكالة، تقارير عن الثعلبة أو تساقط الشعر؛ الاستنشاق أو التنفس عن طريق الخطأ خلال تناول الطعام أو المشروب؛ والتفكير بالانتحار من قبل من يستخدمون هذه الأدوية، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
وأشار موقع "FAERS" الإلكتروني إلى أن "ظهور دواء في هذه القائمة لا يعني أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية خلصت إلى أن الدواء ينطوي على المخاطر المدرجة". وتابع: "هذا يعني أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد حددت مشكلة محتملة تتعلق بالسلامة، ولكن هذا لا يعني أنها قد حددت علاقة سببية بين الدواء والمخاطر المدرجة". وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بأن الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأدوية ولديهم أسئلة أو مخاوف بشأن الآثار الجانبية، عليهم التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.
وصرحت الوكالة لـCNN بأنها "تراقب سلامة الأدوية طوال دورة حياتها، ضمنًا مرحلة ما بعد الموافقة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ إدارة الغذاء والدواء الأميركية بنظام لمراقبة ما بعد التسويق، وبرامج تقييم المخاطر لتحديد وتقييم الأحداث السلبية التي لم تظهر أثناء عملية تطوير الدواء".

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