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أيادي المحبة تمد لأشخاص من متلازمة داون ليكونوا فاعلين بالحياة

1/5/2024 2:34:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان - "نحن قادرون"، شعار رفعته مبادرة أيادي المحبة قبل عام تقريبا، من أجل تمكين الأشخاص من متلازمة داون ودمجهم ليكونوا أعضاء فاعلين في الحياة لهم بصمتهم الخاصة.
"أيادي المحبة" مبادرة تطوعية تهدف إلى التغيير والتقبل الواعي بحب واهتمام، وهي موجهة لجميع الأعمار، وما يميزها أنها مبنية على تجارب شخصية وقصص من قلب الواقع، تنقل الصورة بوضوح عن أشخاص تجمعهم التحديات نفسها، ولكن يبقى الإيمان بحقوقهم هو الأساس.
تقول صاحبة المبادرة الدكتورة علا الزعبي، في حديثها لـ"الغد"، إن كل الجهود المبذولة والخبرات والأفكار، جاءت لتمكين الأشخاص من متلازمة داون لإثبات قدراتهم والوصول بهم لوجهة آمنة تتقبل اختلافهم وتتعامل معهم بطريقتهم وبما يحتاجونه من دعم.
وتبين أن الفكرة بدأت بعد أن رزقت بطفلها الأول إياد في العام 2009، وعودتها من أميركا إلى الأردن.
تقول الزعبي "لم أنتظر طويلا حتى ألمس الفرق، لذا رأيت أن من مصلحة ابنها أن تعود به إلى أميركا، وخاصة أن الصعوبات في تلك الفترة كانت أكبر والطريق أمامهم دون ملامح واضحة".
الزعبي أرادت أن تنقل تجربتها مع ابنها للعالم بوعي، هي أدركت جيدا حجم مسؤوليتها كأم قادرة على التغيير بأبسط الطرق وأكثرها تأثيرا، فكان الخيار تأسيس مبادرة تطوعية هدفها التوعية والتغيير، وذلك بمساعدة أصدقائها على "فيسبوك"، وكان القرار المشترك أن تنطلق المبادرة من الجنوب من محافظة العقبة تحديدا، لكونها تحوي عددا كبيرا من أشخاص متلازمة داون ويفتقرون للخدمات الأساسية التي يحتاج إليها أي شخص من هذه الفئة.
الدمج الحقيقي هو ما تركز عليه المبادرة للرفع من معنويات الأشخاص من متلازمة داون، ومنحهم الثقة ليظهروا ما لديهم من إمكانات ومواهب.
وتشير الزعبي إلى أن الدمج في الأردن ما يزال يعيق تطبيقه عدم وجود التدخل المبكر، وأحيانا التشخيص الخاطئ في بعض الحالات. ودمج الأشخاص من متلازمة داون، بالنسبة لها، ليس مجرد فكرة، بل هو أولوية ومن أجلها كانت المبادرة.
وبحسب قولها، فإن التغيير يتحقق عندما يعي الجميع أهمية التدخل المبكر والتأهيل الكامل منذ السنوات الأولى من عمر الطفل، وذلك ضمن خطة مدروسة يطبقها مختصون في مجال الإعاقة وتهيئة كل الظروف، ليصبح الدمج واقعا وليستطيع كل شخص من ذوي الإعاقة أن يشعر بالانتماء لمجتمعه.
ورغم التحديات التي تواجهها المبادرة، إلا أن الإيمان والحماس لصنع الفرق يدفعانها لتنجز أكثر وتدخل بأنشطتها لكل بيت لديه ابن أو ابنة من متلازمة داون وتحرير الأهل من القيود المجتمعية وثقافة العيب.
ووفق قولها، فإن التحديات كبيرة أمام المبادرة لعدم وجود دعم مادي، وهذا ما يجعل الموضوع أصعب، لافتة إلى أن المسؤولية الأكبر تقع عليها في تأمين الدعم المادي للأنشطة، ولا تنسى دور المتطوعين من الشباب والأهل في هذا الجانب.
وترى أن الإحباطات والأسئلة السطحية القاصرة، مثل شو بيطلع بإيدك تعملي؟ وشو بدك تغيري؟ بدك تعملي من ابنك دكتور؟ لا تتوقف وهو ما يثير حزنها.
وتكشف الزعبي عن نيتهم لتسجيل المبادرة رسميا، بعد تبني الدكتور مخلد من وزارة الشباب لها ومساعدتهم كمبادرة في إنجاح نشاط ترفيهي أقيم من أجل تعليم الأشخاص من متلازمة داون المهارات الأساسية داخل المطبخ.
وتهتم المبادرة أيضا، بنشر التوعية من خلال عقد محاضرات جينية وقانونية للتعريف بالمتلازمة وتثقيف الأهل حول حقوق أبنائهم، وتمكينهم اجتماعيا ونفسيا وإشراكهم بطريقة عملية في دعمهم وإعطائهم الوقت والفرصة لتفريغ طاقاتهم عن طريقة ممارسة الرياضة كنشاط كرة السلة والرسم والسباحة وغيرها من الأنشطة التي تحسن من نفسياتهم وتشعرهم بأنهم موجودون ومن حقهم أن يعيشوا كغيرهم.
أما برنامج "هبة الله بيننا"، فهو من أهم برامج المبادرة، وفق الزعبي، إذ إن فكرته تقوم على المواليد الجدد من متلازمة داون وزيارتهم في المستشفى أو البيت، ويكون ذلك بتوزيع رقم المبادرة على المستشفيات لتسهيل التواصل بين الأهالي وأعضاء المبادرة، مبينة دورهم المهم في دعم الأهل نفسيا منذ البداية، حيث يتم استقبال المولود بالزغاريد والهدايا، ومن ثم توجيههم وإرشادهم للطريق لمساعدة ابنهم والتعرف على كل ما يحتاجه من رعاية واهتمام، وذلك تحت إشراف المتخصصين وتطبيق كل إرشاداتهم.
وتشير إلى أن التنسيق بينها وبين المتطوعين، وخاصة أنها تعيش خارج الأردن، يتم بالتعاون مع مسؤولة الارتباط في المبادرة همسة المطر، التي تساعدها بتنظيم الأنشطة والبرامج والتواصل مع الأشخاص من متلازمة داون وعائلاتهم، كما تشجع المبادرة الأهالي على تصوير أبنائهم ونشر تجاربهم الشخصية معهم للفائدة والمشاركة في التغيير نحو حياة أفضل.
وتجد الزعبي أن كل ما تقدمه للمبادرة يكون من قلبها ومن محبتها لهذه الفئة، فهي تفرح مع كل شخص وتفهم مشاعره واحتياجاته بإحساس الأم ووعيها ومساعدتهم بكل طاقتها ليتشاركوا الحب مع جميع الناس، لتصبح النظرة تجاههم نظرة احترام لا شفقة.
الجانب النفسي له الأثر الأكبر في صنع التغيير والقدرة على احتواء الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، لهذا مهم جدا على الدولة، ومن واجبها الضغط أكثر على الجهات المعنية بهذه الفئة والنظر إليهم باهتمام حقيقي مبني على خطوات منظمة وفاعلة، ليتمكنوا من الحصول على حقهم في التعليم وفي الصحة وحقوق أخرى.
وتبين الزعبي أن من أصعب التحديات التي تواجه الأهل في العقبة؛ قلة الخدمات الصحية وتأخرها رغم الحاجة الماسة إليها، فكل شخص من متلازمة داون له مشكلاته الصحية التي تختلف عن غيره، وما يجعل من هذه النقطة تحديا طول الإجراءات وتعقيدها وقلة الخبرات الطبية المتخصصة، ولهذا السبب أيضا كانت مبادرة "أيادي المحبة" المنقذ في كثير من المشاكل، لافتة إلى أن الحلول موجودة لكننا بحاجة لمن يشتغل على هذه القضايا بجدية وأمانة.
وهنا، تتحدث عن موضوع الدمج في المدارس وإحباط الأهل برفض المدارس عموما لأبنائهم، فهي ترى أن الحل بسيط، فهنالك عدد كبير من الخريجين بالأردن، وتحديدا في تخصص التربية الخاصة، فما الصعب في تعيين عدد من المعلمين وتدريبهم من أجل مساندة هذه الفئة وتمكينهم من أن يستقلوا ولو جزئيا في حياتهم؟ هم قادرون على التعلم رغم وجود الفروقات.
ومن وجهة نظرها، ترى الزعبي أن التغيير يتطلب فكرة تطويرية ومجموعة من الأشخاص الذين لديهم القدرة على إيجاد حياة جديدة مختلفة تتفهم جميع الاحتياجات وتهون من مشقة الطريق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وما تطمح إليه الزعبي، اليوم، هو إنشاء مركز صغير خاص بمتلازمة داون تنطلق نواته من العقبة ليمتد لبقية المحافظات ليصبح بعد ذلك مدرسة لديها الإمكانات لتطبق الدمج في حصص محددة، كالفن والرياضة والتواصل، عندها فقط سيكون الدمج فاعلا لكلا الطرفين وعادلا.

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