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حشود في وسط البلد: غزة ليست وحدها.. جمعة الشهداء

1/5/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت من المسجد الحسيني في وسط البلد بعد صلاة الجمعة، مسيرة ضخمة بعنوان "غزة ليست وحدها.. جمعة الشهداء"، نددت بالعدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحت منظر ومسمع العالم.

واعتبروا أن العدوان الإسرائيلي لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.

ولفتوا إلى أن المجتمع الدولي أصم ويكيل بمكيالين ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأن ينظر إلى العدوان بمباركة وصمت.

إلى ذلك ارتدت سيدات شاركن في المسيرة أكفانافي رمزية تضامنية مع الشهداء في الأرض المحتلة.

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