وفاة المقرىء الأردني الشاب أنس الكالوتي بحريق منزله بمرج الحمام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حمزة دعنا
توفي المقرئ الأردني الشاب أنس الكالوتي، إثر تعرض منزله لحريق في منطقة مرج الحمام جنوب غرب العاصمة عمان، وفق ما أفاد "الغد" مصدر أمني.
وقال المصدر إنه اسعف الى مستشفى البشير الحكومي مساء أمس الخميس شخص (33) سنة اثر تعرضه للإصابة بحروق بأنحاء متفرقة من جسمه اثناء وجوده داخل منزله الكائن في منطقة مرج الحمام وما لبث أن فارق الحياة.
وتبين أن المتوفى هو المقرىء أنس الكالوتي، وهو من حفاظ كتاب الله وله العديد من التسجيلات بصوته على "يوتيوب".
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