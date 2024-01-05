وفاة المقرىء الأردني الشاب أنس الكالوتي بحريق منزله بمرج الحمام

MENAFN - Alghad Newspaper) حمزة دعنا

توفي المقرئ الأردني الشاب أنس الكالوتي، إثر تعرض منزله لحريق في منطقة مرج الحمام جنوب غرب العاصمة عمان، وفق ما أفاد "الغد" مصدر أمني.

وقال المصدر إنه اسعف الى مستشفى البشير الحكومي مساء أمس الخميس شخص (33) سنة اثر تعرضه للإصابة بحروق بأنحاء متفرقة من جسمه اثناء وجوده داخل منزله الكائن في منطقة مرج الحمام وما لبث أن فارق الحياة.



وتبين أن المتوفى هو المقرىء أنس الكالوتي، وهو من حفاظ كتاب الله وله العديد من التسجيلات بصوته على "يوتيوب".