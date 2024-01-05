الغد تحلق مع صقور سلاح الجو في الإنزال التاسع لغزة (فيديو+صور)

MENAFN - Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات

عمان- استمراراً للجهود الإنسانية التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، رافقت "الغد"، صقور سلاح الجو الملكي، في رحلة الإنزال الجوي التاسعة للمساعدات الإنسانية في محيط المستشفى الميداني في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي ترافقت أيضا مع عملية إنزال مشتركة نفذها الجيش الفرنسي.

ويعمل صقور سلاح الجو الملكي، رغم الظروف الجوية الصعبة، على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمساعدة المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة، والتي تساعد في إغاثة أبناء القطاع، والعمل على توفير احتياجات الجرحى والمصابين من الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة، وذلك وسط ضعف المساعدات الطبية نتيجة منع الاحتلال من وصولها، فضلا عن الارتفاع الحاد في حصيلة الضحايا جراء العدوان.

وتأتي عملية الإنزال التاسعة، ضمن سلسلة من الإنزالات الجوية، كان آخرها عملية إنزال جوي لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس، الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، عشية عيد الميلاد المجيد، وقبلها عملية إنزال تضمنت مواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76، ورافقت العملية سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني.

وترافقت عملية الإنزال الأردنية التاسعة، مع عملية إنزال مشابهة قام بها الجيش الفرنسي، من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييدا من الجانب الفرنسي للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعما للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.

وبكل همة ونشاط، يعمل صقور سلاح الجو على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة لاحتياجات أبناء القطاع، في رسالة إنسانية تحمل معاني الوفاء والعمل الدؤوب على مساندة الأشقاء في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ويتكلل هذا الجهد العظيم كل مرة بالنجاح، خصوصا وأن صقور سلاح الجو يعملون على التحضير والتجهيز للعمليات الإنسانية التي يحرصون على الالتزام بها، رغم الخطورة التي يمرون بها، ورسالتهم هي أن الجيش العربي هو الذي يقف بجانب أشقائه في محنتهم، ضمن رسالته السامية، إلى جانب حماية الوطن من أي أخطار محدقة.

وعلى الرغم من العدوان الصهيوني الهمجي الذي تنفذه قوات الاحتلال الصهيوني ضد المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة مؤخرا، إلا أن ذلك لم يثنه عن تأدية واجبه تجاه الأشقاء الذين يتعرضون لإبادة جماعية مؤلمة؛ حيث أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، في أكثر من مناسبة، استمرار عمل المستشفيات الميدانية في غزة، لتزداد العزيمة قوة وصبرا في تقديم كل الإمكانات، لتخفيف عذابات وجراحات أهل القطاع.

وتتجسد رسالة نشامى القوات المسلحة- الجيش العربي، في سردية الحضور والتواجد الإنساني، والتي ظهرت بشكل جلي في المستشفيات الميدانية كافة التي تلبي نداء الأشقاء العرب في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية، سعيا إلى التخفيف من ويلات الحروب وإغاثة الملهوف ورفع الظلم عن الشعوب.

وتتجسد الثوابت الأردنية، في الأفعال والحضور الدولي، واستكمالاً للدور الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تأكيد ضرورة وقف الحرب، وسلامة المدنيين والسماح بدخول المساعدات إلى أبناء قطاع غزة، وذلك مع ارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 20 ألف شهيد، ودمار ما يزيد على 70 في المائة من البنية التحتية في قطاع غزة.

وكان الأردن أول من بادر لكسر الحصار الذي فرضه الاحتلال الغاشم على قطاع غزة والذي قطع من خلاله إمدادات الماء والكهرباء والغذاء عن الغزيين ومنع دخول أي معونات إغاثية أو طبية.

وبتوجيهات ملكية سامية نفذت القوات المسلحة الأردنية حتى مساء أمس 9 إنزالات جوية لإسقاط مساعدات طبية ومستلزمات علاجية.

وكان أول إنزال جوي نفذ في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسط رفض الاحتلال لفتح معبر رفح وإدخال أي شكل من المساعدات الإنسانية.

ومع تزايد وحشية الاحتلال بارتكاب المجازر عملت القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين على إرسال مساعدات طبية وإغاثية عن طريق إنشاء جسر جوي من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في جمهورية مصر الشقيقة، ووصل عدد طائرات المساعدات إلى 22 طائرة، تضم مواد طبية وغذائية وإغاثية، بالإضافة إلى تنفيذها لستة إنزالات لمساعدات طبية عاجلة.

























